Ubisoft : des licenciements dans le studio de Toronto; le remake de Splinter Cell toujours en développement

L’année 2026 s’annonce particulièrement agitée pour Ubisoft. Après plusieurs restructurations en Europe, c’est désormais le studio Ubisoft Toronto qui est touché par une réduction d’effectifs. Environ 40 employés ont été remerciés au sein de cette équipe majeure du groupe, connue pour avoir contribué à des titres comme Watch Dogs: Legion et Far Cry 6.

Dans une déclaration officielle, l’éditeur affirme que « cette décision n’a pas été prise à la légère et ne reflète en aucun cas le talent, l’engagement ou la contribution des personnes concernées ». Ubisoft précise vouloir accompagner les salariés impactés via des indemnités et un dispositif d’aide au reclassement.

Le remake de Splinter Cell maintenu

Malgré ces suppressions de postes, Ubisoft assure que le très attendu remake de Splinter Cell poursuit son développement. Annoncé en 2021, le projet vise à moderniser l’épisode fondateur de la licence d’infiltration avec un moteur graphique actualisé et des mécaniques adaptées aux standards actuels. Le studio torontois continuera également de collaborer sur d’autres productions internes.

Un contexte social et stratégique tendu

Ces licenciements interviennent après des coupes similaires dans les studios suédois du groupe et alors que des suppressions supplémentaires seraient envisagées au siège parisien. En parallèle, Ubisoft a récemment annulé le remake de Prince of Persia: The Sands of Time dans sa version initiale, ce qui témoigne au passage d’une réorganisation plus large… et plus brutale.

La semaine dernière, près de 1 200 employés ont entamé un mouvement de grève pour protester contre ces mesures d’économie. Entre restructuration et projets ambitieux, Ubisoft tente de stabiliser son modèle tout en maintenant ses franchises phares sur les rails, une équation difficile à tenir…