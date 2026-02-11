La Chine teste un cerf-volant géant pour produire de l’électricité éolienne à haute altitude

En Mongolie-Intérieure, dans la région d’Alxa, des ingénieurs chinois viennent de démontrer la faisabilité d’un nouveau mode de production d’électricité renouvelable : l’éolien aéroporté à grande échelle. Un immense cerf-volant de 60 mètres de long et de près de 5 000 m² de surface a été utilisé lors d’un test en conditions réelles, établissant au passage un record pour ce type de dispositif.

Le système repose sur un ballon à hélium qui élève la structure à plusieurs centaines de mètres d’altitude, avant que la voile ne soit déployée. En effectuant des trajectoires contrôlées, le cerf-volant tend un câble relié à des générateurs au sol, ce qui lui permet de transformer l’énergie du vent en électricité. Chaque cycle de montée et de descente, d’une durée d’environ vingt minutes, aurait ainsi permis de produire près de 500 kilowattheures.

Un potentiel énergétique massif et plus durable

Selon les chercheurs de la China Energy Engineering Corporation, une exploitation continue pourrait à terme générer jusqu’à 10 millions de kilowattheures par an, de quoi alimenter environ 10 000 foyers. L’éolien de haute altitude présente aussi des avantages structurels : vents plus constants, moindre consommation de matériaux et coûts de production réduits d’environ 30 % par rapport aux turbines classiques, sans oublier le gain de place au sol (il faut énormément de surface pour implanter un parc d’éoliennes).

Si cette technologie reste encore complexe à maîtriser — notamment face aux turbulences et aux contraintes mécaniques extrêmes — elle ouvre aussi des perspectives majeures pour la transition énergétique. Les équipes chinoises travaillent désormais à la coordination de plusieurs cerfs-volants géants afin de démultiplier la production. Les premières applications commerciales pourraient voir le jour dès cette année, esquissant un futur où les centrales électriques prendraient littéralement leur envol.