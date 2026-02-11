TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La Chine teste un cerf-volant géant pour produire de l’électricité éolienne à haute altitude
Science

La Chine teste un cerf-volant géant pour produire de l’électricité éolienne à haute altitude

2 min.
11 Fév. 2026 • 20:00
0

En Mongolie-Intérieure, dans la région d’Alxa, des ingénieurs chinois viennent de démontrer la faisabilité d’un nouveau mode de production d’électricité renouvelable : l’éolien aéroporté à grande échelle. Un immense cerf-volant de 60 mètres de long et de près de 5 000 m² de surface a été utilisé lors d’un test en conditions réelles, établissant au passage un record pour ce type de dispositif.

Cerf Volant Chinois Energie Renouvleable

Le système repose sur un ballon à hélium qui élève la structure à plusieurs centaines de mètres d’altitude, avant que la voile ne soit déployée. En effectuant des trajectoires contrôlées, le cerf-volant tend un câble relié à des générateurs au sol, ce qui lui permet de transformer l’énergie du vent en électricité. Chaque cycle de montée et de descente, d’une durée d’environ vingt minutes, aurait ainsi permis de produire près de 500 kilowattheures.

Un potentiel énergétique massif et plus durable

Selon les chercheurs de la China Energy Engineering Corporation, une exploitation continue pourrait à terme générer jusqu’à 10 millions de kilowattheures par an, de quoi alimenter environ 10 000 foyers. L’éolien de haute altitude présente aussi des avantages structurels : vents plus constants, moindre consommation de matériaux et coûts de production réduits d’environ 30 % par rapport aux turbines classiques, sans oublier le gain de place au sol (il faut énormément de surface pour implanter un parc d’éoliennes).

Si cette technologie reste encore complexe à maîtriser — notamment face aux turbulences et aux contraintes mécaniques extrêmes — elle ouvre aussi des perspectives majeures pour la transition énergétique. Les équipes chinoises travaillent désormais à la coordination de plusieurs cerfs-volants géants afin de démultiplier la production. Les premières applications commerciales pourraient voir le jour dès cette année, esquissant un futur où les centrales électriques prendraient littéralement leur envol.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Eoliennes Energie

Transition énergétique : la Chine franchit un cap historique face aux énergies fossiles

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Android 17 Logo Mobiles / Tablettes

Google annonce Android 17 avec sa bêta, voici les nouveautés

11 Fév. 2026 • 20:35
0
Starliner 1

Boeing Starliner : la NASA veut croire à un lancement dès avril malgré l’accumulation d’incidents

11 Fév. 2026 • 19:05
0 Science

Après une longue série de revers techniques, la NASA estime désormais que la capsule CST-100 Starliner pourrait effectuer une mission...

xAI Logo

xAI face à une vague de départs : plusieurs cofondateurs et employés « Senior » quittent l’entreprise

11 Fév. 2026 • 18:05
0 Business

xAI traverse une période agitée. En moins d’une semaine, au moins neuf ingénieurs de haut niveau, dont deux cofondateurs de la...

SFR Box 10 Plus

SFR Box 10 : l’opérateur va proposer une box Wi-Fi 7 pour tous

11 Fév. 2026 • 17:52
1 Matériel

Après la Box 10+ qui a vu le jour en juillet 2025, SFR annonce préparer la Box 10. Celle-ci aura l’avantage d’être...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 février

11 Fév. 2026 • 16:49
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Siri IA : des fonctions prennent du retard et pourraient louper iOS 26.4

Siri IA : des fonctions prennent du retard et pourraient louper iOS 26.4

11 Feb. 2026 • 21:18

image de l'article iOS 18.7.5, macOS 15.7.4 et macOS 14.8.4 sont disponibles pour boucher des failles

iOS 18.7.5, macOS 15.7.4 et macOS 14.8.4 sont disponibles pour boucher des failles

11 Feb. 2026 • 20:03

image de l'article iOS 26.3 bouche 39 failles de sécurité, dont une exploitée par des hackers

iOS 26.3 bouche 39 failles de sécurité, dont une exploitée par des hackers

11 Feb. 2026 • 19:52

image de l'article macOS 26.3 est disponible avec watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

macOS 26.3 est disponible avec watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

11 Feb. 2026 • 19:23

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site