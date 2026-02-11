SFR Box 10 : l’opérateur va proposer une box Wi-Fi 7 pour tous

Après la Box 10+ qui a vu le jour en juillet 2025, SFR annonce préparer la Box 10. Celle-ci aura l’avantage d’être compatible Wi-Fi 7 et disponible à davantage de clients, là où le modèle Plus est réservé à l’offre SFR Fibre Premium.

La SFR Box 10 arrive prochainement

Dans un communiqué, SFR indique :

Après avoir rapatrié en France ce savoir-faire, SFR a lancé en 2025 la Box 10+ reconnue comme la plus complète du marché. Réservée aux abonnés SFR Fibre Premium, elle représente désormais 25 % des ventes. Pour permettre au plus grand nombre de profiter du Wi-Fi 7, SFR développe actuellement une version accessible à tous les clients, la Box 10, qui sera lancée prochainement.

Il va falloir se contenter de cela. En effet, l’opérateur au logo rouge ne donne aucune information sur le design ou sur la date de disponibilité exacte. Étant donné qu’il y a une mention « lancée prochainement », on peut se douter que ce sera une question de jours, voire de semaines.

Le Wi-Fi 7 tri-bande (2,5, 5 et 6 GHz), certifié par la Wi-Fi Alliance, de la SFR Box 10+ offre des débits jusqu’à trois fois supérieurs à la génération précédente. L’équipement inclut également deux répéteurs Wi-Fi 7 bi-bande qui étendent la couverture réseau dans l’ensemble du logement. De plus, l’appareil prend en charge les technologies fibre GPON et XGS-PON, permettant d’exploiter pleinement les débits symétriques de 8 Gb/s. Côté connectique, la box dispose de quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gb/s natif pour les connexions filaires ultra-rapides.

SFR ne dit pas encore quelles seront les différences notables entre sa Box 10+ et sa futures Box 10.