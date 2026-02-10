TENDANCES
KultureGeek Internet Relais Colis annonce (encore) avoir été piraté avec une fuite de données
Internet

Relais Colis annonce (encore) avoir été piraté avec une fuite de données

2 min.
10 Fév. 2026 • 15:56
0

Relais Colis envoie un e-mail à ses clients pour leur annoncer avoir fait l’objet d’un piratage. Il s’agit du deuxième en 2026, le précédent ayant eu lieu en janvier.

Relais Colis Logo Livreur

Deuxième piratage pour Relais Colis en 2026

« Nous souhaitions vous informer qu’un incident de sécurité affectant un de nos systèmes informatiques a récemment été porté à notre connaissance », indique Relais Colis dans son e-mail. « Cet incident de sécurité a entraîné un accès non autorisé à certaines données. Bien que cet incident soit désormais contenu et résolu, il a pu entraîner une atteinte à la confidentialité de certaines données à caractère personnel vous concernant », ajoute le transporteur.

Dans le détail, les hackers ont pu collecter les informations suivantes :

  • Nom
  • Prénom
  • Adresse postale
  • Adresse e-mail
  • Numéro de téléphone

En revanche, ils n’ont pas mis la main sur les données bancaires, les mots de passe ou les moyens de paiement.

Relais Colis assure avoir pris des mesures correctives et indique :

Dès la détection de l’incident, des mesures correctives immédiates ont été mises en œuvre par Relais Colis, incluant notamment la désactivation d’un identifiant compromis, la revue et la sécurisation de l’ensemble des comptes utilisateurs de l’application, des analyses exhaustives des flux applicatifs, réseaux et de nos infrastructures, sans qu’aucune alerte supplémentaire n’ait été identifiée.

Comme la loi l’oblige, le transporteur de colis a informé la CNIL de cette cyberattaque.

Lors du premier piratage en janvier, Relais Colis avait indiqué que le hack concernait l’un de ses prestataires techniques. Les données de clients avaient là aussi fuité. Il faut donc faire attention aux arnaques de colis qui vont arriver si vous êtes déjà passé par ce transporteur. Plusieurs personnes mal intentionnées vont essayer de vous piéger par le biais du phishing.

