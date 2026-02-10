TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science IA au travail : quand la promesse de productivité se transforme en épuisement professionnel
Science

IA au travail : quand la promesse de productivité se transforme en épuisement professionnel

3 min.
10 Fév. 2026 • 9:45
0

Depuis plusieurs années, l’industrie technologique promeut une vision rassurante de l’intelligence artificielle : loin de supprimer massivement des emplois, elle rendrait les salariés plus efficaces et libérerait du temps. Avocats, développeurs, consultants ou analystes financiers seraient ainsi « augmentés » par ces outils. Mais une nouvelle étude publiée dans la Harvard Business Review jette un sérieux doute sur ce scénario optimiste.

Quand la performance devient une spirale sans fin

Des chercheurs de l’université de Berkeley ont suivi pendant huit mois les employés d’une entreprise technologique de 200 personnes ayant largement adopté l’IA. Résultat, sans pression hiérarchique explicite, les salariés ont progressivement étendu leurs journées de travail. Les tâches se sont multipliées pour occuper chaque minute libérée par l’automatisation, débordant sur les pauses et les soirées.

Intelligence Artificielle

Un ingénieur interrogé résume ainsi la situation : « On pense qu’avec l’IA on va gagner du temps et travailler moins. En réalité, on travaille autant, voire plus. » Un constat partagé sur les forums spécialisés, où certains professionnels évoquent des attentes accrues et une hausse du stress, pour des gains de productivité finalement marginaux.

Des bénéfices mesurés, mais un coût humain réel

D’autres études avaient déjà relativisé l’impact économique de l’IA au travail, pointant des gains de productivité limités. Cette nouvelle recherche confirme l’apport des outils, tout en soulignant leur effet pervers, c’est à dire la fatigue accrue, la difficulté à décrocher et un sentiment d’urgence permanent. Tempérons ici : les résultats suggèrent surtout que l’être humain (qualifié) en milieu capitaliste garde le réflexe d’optimiser sa productivité et d’augmenter pour ce faire son temps de travail, et ce même lorsqu’il n’y est pas obligé. L’IA semble être ici plus un révélateur qu’une cause directe de ce phénomène. On pourrait rapprocher les conclusions de cette étude des travaux sur le télétravail qui montraient que les individus taffant à distance avaient eux aussi tendance à en faire plus alors même que ce type d’organisation promettait des gains de temps libre.

Au moment où nombre d’entreprises misent désormais à fond sur l’IA pour transformer l’organisation du travail, ces résultats suggèrent toutefois qu’une réflexion sur les usages, les objectifs et les limites humaines devient désormais indispensable.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Sam Altman Jony Ive

OpenAI repousse son premier bidule d’IA à 2027, et abandonne le nom « io »

10 Fév. 2026 • 14:29
0 Matériel

Le tout premier produit matériel d’OpenAI, imaginé par l’ancien designer emblématique d’Apple Jony Ive, ne sera...

CNIL

Google, Shein… la CNIL a infligé 487 millions d’euros d’amendes en 2025, un record

10 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) annonce près de 487 millions d’euros d’amendes en 2025,...

Spotify Logo Icone

Spotify franchit le cap des 750 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde

10 Fév. 2026 • 13:57
0 Internet

Spotify poursuit son ascension mondiale. La plateforme de streaming audio a annoncé avoir atteint 751 millions d’utilisateurs actifs mensuels...

2XKO

Riot Games réduit de moitié l’équipe de développement de son jeu de combat 2XKO

10 Fév. 2026 • 11:15
0 Jeux vidéo

Riot Games a annoncé une nouvelle vague de licenciements touchant l’équipe en charge de son jeu de combat en duo 2XKO. Environ 80...

SolarFlow 2400 AC+ 2400 Pro et 1600 AC+

Zendure dévoile ses SolarFlow 2400 AC+, 2400 Pro et 1600 AC+ pour doper l’autoconsommation

10 Fév. 2026 • 9:55
0 Energie

Le stockage résidentiel franchit un nouveau cap en 2026 : après les panneaux, beaucoup de foyers veulent désormais conserver leur...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Royaume-Uni : Apple et Google acceptent d’assouplir les règles de leurs App Stores

Royaume-Uni : Apple et Google acceptent d’assouplir les règles de leurs App Stores

10 Feb. 2026 • 13:45

image de l'article Sony lance une DualSense PC/Mac et iPhone : un pack officialisé… pour ajouter simplement un câble USB-C

Sony lance une DualSense PC/Mac et iPhone : un pack officialisé… pour ajouter simplement un câble USB-C

10 Feb. 2026 • 12:28

image de l'article Un smartphone actif sur quatre dans le monde est un iPhone

Un smartphone actif sur quatre dans le monde est un iPhone

10 Feb. 2026 • 11:15

image de l'article Le superbe Apple Store de Regent Street va rouvrir ses portes à Londres après un mois de travaux

Le superbe Apple Store de Regent Street va rouvrir ses portes à Londres après un mois de travaux

10 Feb. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site