Internet

YouTube Music impose désormais un abonnement pour les paroles

3 min.
9 Fév. 2026 • 18:53
1

YouTube Music change les règles pour l’accès aux paroles des chansons et impose désormais l’abonnement Premium payant. Le service de streaming autorise cinq consultations gratuites avant de faire payer. Spotify a déjà tenté le coup avant de se raviser sous la pression des utilisateurs.

YouTube Music

Il faut payer pour les paroles sur YouTube Music

La plateforme de streaming déploie cette restriction à l’échelle mondiale après plusieurs mois de tests. L’onglet central de l’écran de lecture affiche désormais une notification : « Vous avez X vues restantes » et « Déverrouillez les paroles avec Premium ». Une fois le quota épuisé, seules les premières lignes restent visibles, le reste étant flouté et non défilable.

Google dispose d’une position de force que Spotify n’avait pas : 325 millions d’abonnements payants tous services confondus, avec une adoption solide de Google One et YouTube Premium. Les revenus cumulés de YouTube (publicité et abonnements) ont dépassé 60 milliards de dollars en 2025. Cette assise financière pourrait convaincre la firme qu’elle survivra à une contestation utilisateur là où Spotify a reculé.

Spotify avait brièvement placé les paroles derrière l’abonnement Premium avant de faire marche arrière face au tollé. Google parie visiblement que sa base d’abonnés acceptera ce qui a provoqué une révolte chez son concurrent. Reste à savoir si cette stratégie survivra aux précédentes tentatives des plateformes de streaming de facturer cette fonctionnalité.

Cinq consultations gratuites puis écran flouté verrouillé

Le système de quota accorde cinq affichages de paroles avant d’exiger l’abonnement. Au-delà de ce seuil, l’écran de texte se transforme en aperçu tronqué avec les lignes suivantes rendues illisibles par un filtre de floutage. Impossible de faire défiler le contenu masqué sans basculer vers la version Premium.

YouTube Paroles Payantes Premium

Images 9to5Google

Cette mécanique de frustration progressive expose les utilisateurs gratuits à suffisamment de textes pour créer l’envie, puis coupe l’accès pour forcer la conversion. Google teste cette approche depuis quelques mois sur des échantillons d’utilisateurs avant de la généraliser planétairement ces derniers jours.

Google cherche probablement à récupérer les coûts versés aux services tiers comme LyricFind et MusixMatch, que YouTube Music semble utiliser pour récupérer les textes. Ces intermédiaires de licences facturent l’accès à leurs bases de données de paroles.

L’abonnement YouTube Music Premium coûte 10,99 € par mois et déverrouille la lecture sans publicité, l’écoute en arrière-plan, les téléchargements hors ligne et les fonctionnalités d’intelligence artificielle. YouTube Premium grimpe à 12,99 € par mois et étend ces avantages à l’application YouTube pour les vidéos et pas seulement la section musicale.

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

  • Anne Onymous
    9 Fév. 2026 • 21:22
    Ça revient à vendre les paroles et ils n’en sont pas propriétaires…
    Encore du vol de la part des ricains.

