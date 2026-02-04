Tinder déploie une nouvelle fonctionnalité dopée à l’intelligence artificielle. Baptisée Chemistry, cette IA a été pensée pour réduire la lassitude croissante des utilisateurs face au défilement infini de profils. L’objectif est de proposer des rencontres plus pertinentes, plus rapidement, dans un contexte plus général de baisse d’engagement sur les applications de dating.

Une expérience guidée par l’IA

Testée pour l’instant en Australie, Chemistry apprend à connaître les utilisateurs via des questionnaires et, avec leur accord, l’analyse de leur galerie photo afin de mieux cerner les centres d’intérêt et la personnalité. Le CEO de Match Group, Spencer Rascoff, explique que l’outil permet désormais d’obtenir “quelques suggestions ciblées plutôt que de faire défiler des dizaines de profils sans conviction”.

L’entreprise prévoit également d’étendre l’usage de cette technologie à d’autres fonctions de l’application, afin de fluidifier l’expérience et d’augmenter la qualité des mises en relation.

Répondre à l’usure des utilisateurs

Cette évolution intervient alors que Tinder fait face à une baisse de ses inscriptions et de ses abonnements payants. Au quatrième trimestre, les nouveaux comptes ont reculé de 5 % sur un an, tandis que les utilisateurs actifs mensuels ont chuté de 9 %. Match attribue toutefois une amélioration progressive aux recommandations pilotées par l’IA et à d’autres expérimentations produit.

On peut tout de même se demander si l’IA suffira à enrayer la baisse de l’engagement sachant que cette dernière vient essentiellement d’une prise de conscience d’une partie des clients (pour la majorité des hommes) que l’usage, même très assidu, de l’app aboutit rarement à un rendez-vous IRL, la moyenne des matchs pour un homme (autour de 1,3/jour) ne tenant pas compte du fait qu’une toute petite minorité des profils masculins attire la grande majorité des profils féminins (c’est une moyenne). Et tant que l’IA ne pourra pas changer cette implacable réalité…

Vers une nouvelle génération de rencontres en ligne

En complément, Tinder renforce ses outils de vérification d’identité et investit massivement dans son image auprès de la génération Z. En misant sur des recommandations plus intelligentes plutôt que sur le swipe systématique, la plateforme espère transformer en profondeur la découverte amoureuse et redonner envie aux utilisateurs de croire à des connexions plus authentiques. On peut toujours rêver…