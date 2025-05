Tinder va ajouter une option permettant de sélectionner les profils de match sur la taille

Comme si l’algorithme actuel de Tinder n’était pas déjà en soi un hommage permanent au culte du corps et au consumérisme des sentiments (ou de ce qu’il en reste), le numéro un des applications de rencontre a décidé de pousser un cran plus loin la notion de superficialité en ajoutant une option qui permet de sélectionner les profils visibles directement en fonction de leur taille, une option largement en défaveur des comptes masculins ici sachant que les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes (sans qu’il soit besoin de préciser une taille en particulier). Seuls les abonnés Tinder Gold et Premium auront accès à cette nouveauté.

Tinder précise que l’option du choix de la taille n’agira pas comme un filtre direct mais proposera des uniquement « recommandations » ce qui est finalement la même chose puisque l’utilisatrice avertie pourra désormais rejeter un profil sur sa taille sans même devoir glaner d’autres informations. Sachant qu’il est déjà possible de désactiver la recherche de « bios » dans les profils (qui fournissent pourtant les goûts et loisirs du profil) et que la sélection de taille est placée avant l’option « bios » dans les paramètres, on comprend que Tinder n’a que faire des « atomes crochus » et autres fariboles d’un autre temps. Il s’agit bien ici de « s’adapter » à son époque, quitte à cyniquement considérer que quelques centimètres de plus ou de moins pourraient avoir un lien avec la qualité d’une relation. Bref…

On notera qu’il y a quelques semaines, Tinder avait évoqué cette option de filtrage par taille à la façon d’une blague, une « blague » qui n’avait pas vraiment fait rire la gente masculine au vu des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Peu importe ces avis courroucés, Tinder compte bien consolider sa base d’abonnés payants en leur octroyant tout ce qu’ils désirent, sachant l’app de rencontre a déjà perdu plus de 700 000 abonnés payants en un an.