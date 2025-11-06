Chemistry : Tinder parie sur l’IA pour relancer des abonnements payants en berne

Après neuf trimestres consécutifs de baisse du nombre de ses abonnements, Tinder tente un virage stratégique en misant sur l’intelligence artificielle. Sa maison-mère, Match Group, a dévoilé une nouvelle fonctionnalité baptisée « Chemistry », actuellement en test en Nouvelle-Zélande et en Australie, et qui devrait devenir un pilier de l’ »expérience Tinder » en 2026.

Un choix de partenaires potentiels de plus en plus automatisé

L’objectif de Chemistry est simple mais ambitieux puisqu’il s’agit de dresser un portrait plus précis de l’utilisateur en combinant des questions interactives et, avec son accord, l’analyse des clichés de sa bibliothèque Photo. Si l’utilisateur a des clichés le montrant en randonnée, l’IA peut alors suggérer des profils partageant le même intérêt pour les activités extérieures. L’enjeu est de réduire la « fatigue du swipe » et de proposer des profils moins nombreux mais plus pertinents.

IA, monétisation et marché du dating en recul

Ce virage vers l’IA intervient dans un contexte financier délicat pour Tinder. En lien direct avec les tests de cette nouvelle fonctionnalité, Match Group anticipe un impact négatif de 14 millions de dollars sur les revenus de Tinder. Malgré une légère hausse trimestrielle (+2 %) à 914,2 millions de dollars, le nombre d’utilisateurs payants a diminué de 7 % au troisième trimestre. Tinder espère donc que l’IA inversera cette tendance.

Parallèlement à Chemistry, Tinder déploie d’autres innovations basées sur l’IA : la sélection intelligente des photos, les suggestions de bios personnalisées, et la modération intelligente des messages douteux devraient enrichir la liste des fonctionnalités du logiciel. Sans surprise, la nouvelle orientation vers l’IA suscite des interrogations concernant le respect de la vie privée et à l’authenticité des profils, sans compter que selon plusieurs analystes, les jeunes délaissent de plus en plus les applications de rencontre.