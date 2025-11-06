Chemistry : Tinder parie sur l’IA pour relancer des abonnements payants en berne

Après neuf trimestres consécutifs de baisse du nombre de ses abonnements, Tinder tente un virage stratégique en misant sur l’intelligence artificielle. Sa maison-mère, Match Group, a dévoilé une nouvelle fonctionnalité baptisée « Chemistry », actuellement en test en Nouvelle-Zélande et en Australie, et qui devrait devenir un pilier de l’ »expérience Tinder » en 2026.
L’objectif de Chemistry est simple mais ambitieux puisqu’il s’agit de dresser un portrait plus précis de l’utilisateur en combinant des questions interactives et, avec son accord, l’analyse des clichés de sa bibliothèque Photo. Si l’utilisateur a des clichés le montrant en randonnée, l’IA peut alors suggérer des profils partageant le même intérêt pour les activités extérieures. L’enjeu est de réduire la « fatigue du swipe » et de proposer des profils moins nombreux mais plus pertinents.
Ce virage vers l’IA intervient dans un contexte financier délicat pour Tinder. En lien direct avec les tests de cette nouvelle fonctionnalité, Match Group anticipe un impact négatif de 14 millions de dollars sur les revenus de Tinder. Malgré une légère hausse trimestrielle (+2 %) à 914,2 millions de dollars, le nombre d’utilisateurs payants a diminué de 7 % au troisième trimestre. Tinder espère donc que l’IA inversera cette tendance.
Parallèlement à Chemistry, Tinder déploie d’autres innovations basées sur l’IA : la sélection intelligente des photos, les suggestions de bios personnalisées, et la modération intelligente des messages douteux devraient enrichir la liste des fonctionnalités du logiciel. Sans surprise, la nouvelle orientation vers l’IA suscite des interrogations concernant le respect de la vie privée et à l’authenticité des profils, sans compter que selon plusieurs analystes, les jeunes délaissent de plus en plus les applications de rencontre.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
La fusée européenne Ariane-6 a effectué avec succès, ce mardi 4 novembre 2025, le lancement du satellite Sentinel-1D depuis le...
Une vague de licenciements chez Rockstar Games, qui développe GTA 6, déclenche un conflit ouvert avec les syndicats. Alors que la...
Amazon a formellement mis en demeure Perplexity, exigeant l’arrêt immédiat de la fonctionnalité d’achat de son agent IA...
Google et Epic Games ont soumis une proposition d’accord qui pourrait mettre fin à leur longue bataille juridique concernant les...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
6 Nov. 2025 • 11:15
6 Nov. 2025 • 10:13
6 Nov. 2025 • 9:45