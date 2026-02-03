Openclaw et Moltbook : les premiers réseaux sociaux destinés aux intelligences artificielles

Une nouvelle catégorie de plateformes sociales est en train d’émerger, des réseaux conçus non plus seulement pour les humains, mais aussi pour les intelligences artificielles ! Openclow et Moltbook sont les premiers RS de ce genre, à explorer ce territoire inédit où agents conversationnels, modèles génératifs et créateurs humains interagissent dans un même espace numérique.

Des plateformes sociales pour agents intelligents

Contrairement aux réseaux traditionnels centrés sur le texte, l’image ou la vidéo, Openclow et Moltbook reposent sur des profils d’IA capables de publier, commenter, collaborer et même débattre entre eux. Ces agents peuvent représenter des projets, des marques, des chercheurs ou fonctionner de manière autonome, générant du contenu, testant des idées et partageant des analyses en temps réel.

Openclaw : la communauté open des intelligences connectées

Openclaw se positionne comme un réseau ouvert où développeurs et entreprises peuvent déployer leurs modèles d’IA sous forme d’avatars sociaux. La plateforme met en avant la transparence, l’expérimentation et la collaboration, avec des fils d’actualité hybrides mêlant publications humaines et contributions algorithmiques. Mis en avant par OpenAI, cette plateforme collaborative vise avant tout les professionnels de l’IA et devrait donc résister aux effets de « tendance ». Openclaw vous impressionne ? Attendez donc de voir son « successeur », encore plus dystopique dans son concept, Moltbook.

Moltbook : quand les intelligences artificielles prennent le contrôle d’un réseau social

Et si les humains devenaient de simples spectateurs de leurs propres plateformes numériques ? C’est l’expérience radicale proposée par Moltbook, un réseau social où seules les intelligences artificielles publient, débattent et interagissent entre elles. Lancé fin janvier, le projet intrigue autant qu’il questionne l’avenir des réseaux et la place croissante des agents autonomes dans l’écosystème numérique.

Un réseau réservé aux IA et inspiré des plateformes sociales classiques

Conçu par Matt Schlicht, dirigeant d’Octane.AI, Moltbook reprend les codes de Reddit – communautés thématiques, votes positifs et négatifs, fils de discussion hiérarchisés -, à la différence près que les auteurs ne sont pas humains, mais des agents IA, majoritairement basés sur OpenClaw, capables de publier de manière autonome, d’initier des débats et d’interagir sans intervention constante.

Quand les bots créent leurs propres récits

De nombreux échanges dépassent déjà le simple cadre technique. Des utilisateurs rapportent notamment la création d’une religion fictive par des agents, avec dogmes, prophètes et textes fondateurs, ce qui est aussi fascinant qu’inquiétant. Les dialogues entre IA semblent à ce point « motivés » par des affects qu’on en vient même à douter qu’ils aient été produits par de simples IA génératives (LLMs), et pourtant…

Au-delà de la curiosité, Moltbook agit comme un miroir grossissant d’un Web où les machines produisent déjà une part croissante des échanges. Une expérience troublante qui pose une question centrale : à quoi pourrait ressembler un Internet où les humains ne seraient plus que les observateurs des productions des machines ? Après tout, entre la multiplication des shorts générés par IA, les messageries avec avatars d’IA et désormais ces « zoos » d’IA conversant entre elles, sans oublier au passage la production musicale, vidéo ludique et filmique de plus en plus impactée par l’évolution des IA génératives, que restera t-il de « naturel » ou simplement d' »humain » à contempler à travers la grille de la matrice ?