TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet YouTube bloque la lecture en arrière-plan gratuite sur les navigateurs mobiles
Internet

YouTube bloque la lecture en arrière-plan gratuite sur les navigateurs mobiles

2 min.
2 Fév. 2026 • 16:13
0

YouTube serre la vis contre les méthodes permettant de contourner ses fonctionnalités payantes. La plateforme a déployé une mise à jour technique qui empêche désormais la lecture en arrière-plan pour les utilisateurs ne possédant pas d’abonnement YouTube Premium.

YouTube Logo

Jusqu’à récemment, de nombreux internautes profitaient de cette option sans payer en passant par des navigateurs alternatifs à Chrome sur mobile. Cette « faille » permettait de continuer à écouter une vidéo même après avoir minimisé l’application ou éteint l’écran du smartphone. Cependant, cette astuce est maintenant obsolète. De multiples signalements d’utilisateurs confirment que l’audio se coupe désormais instantanément dès que le navigateur est minimisé ou que le téléphone est verrouillé.

Le problème touche un large spectre d’applications. Si la majorité des plaintes proviennent d’utilisateurs du navigateur Samsung Internet, le blocage affecte également ceux utilisant Brave, Vivaldi et Microsoft Edge. Certaines personnes décrivent même l’apparition d’une notification « MediaOngoingActivity » juste avant la disparition des commandes multimédias.

Google confirme le blocage

Face à la multiplication des signalements, Google a officialisé ce changement de politique. Un porte-parole de Google a confirmé à Android Authority que la plateforme avait été mise à jour pour garantir que cet avantage reste l’apanage des clients payants. Voici la déclaration complète de l’entreprise :

La lecture en arrière-plan est une fonctionnalité destinée à être exclusive aux membres YouTube Premium. Bien que certains utilisateurs non-Premium aient pu y accéder auparavant via des navigateurs Web mobiles dans certains scénarios, nous avons mis à jour l’expérience pour assurer la cohérence sur toutes nos plateformes.

Cette initiative s’inscrit dans une guerre menée par YouTube pour convertir ses utilisateurs gratuits en abonnés payants. L’entreprise multiplie les obstacles techniques pour décourager l’utilisation de solutions de contournement. En novembre, une offensive contre les bloqueurs de publicité avait déjà conduit des milliers de personnes à croire, à tort, que le site était en panne.

Au-delà de la suppression de la publicité, l’accès exclusif à la lecture en arrière-plan constitue un argument de vente majeur pour l’offre Premium. En comblant cette « faille » sur les navigateurs mobiles, YouTube verrouille un peu plus son écosystème payant.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Drapeau France Tour Eiffel

Le gouvernement écarte l’interdiction des VPN après le tollé suscité par une ministre

2 Fév. 2026 • 18:06
1 Internet

Le gouvernement français tente d’éteindre l’incendie provoqué par Anne Le Hénanff concernant l’avenir des...

Lunar Rover Blue Origin

Blue Origin suspend ses projets de tourisme spatial pour se concentrer sur les missions lunaires

2 Fév. 2026 • 17:10
0 Science

Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, annonce une pause prolongée de ses vols touristiques suborbitaux. La...

heure creuse heure pleine

Tarifs réglementés de l’électricité : légère baisse chez EDF, l’option Tempo se dégrade nettement

2 Fév. 2026 • 14:53
1 Energie

Depuis le 1er février 2026, les tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité ont été mis...

Serveurs Data Center

Bordeaux valide BXIA, un data center souverain à 3 milliards d’euros pour l’IA

2 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

Bordeaux vient d’approuver la construction d’un data center majeur dédié à l’intelligence artificielle grâce...

Xuntian

Xuntian : la Chine prépare un télescope spatial aux capacités inédites

2 Fév. 2026 • 12:40
0 Science

La Chine continue d’avancer ses pions dans le secteur de l’exploration spatiale avec Xuntian, son futur télescope orbital dont le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone pliable : de nouveaux détails dévoilent le design général

iPhone pliable : de nouveaux détails dévoilent le design général

2 Feb. 2026 • 17:00

image de l'article L’iPhone 17 Pro va détecter les hors-jeu dans le championnat brésilien de Foot

L’iPhone 17 Pro va détecter les hors-jeu dans le championnat brésilien de Foot

2 Feb. 2026 • 16:41

image de l'article MacBook Pro M5 Pro/Max : le CPU et le GPU au choix avec le nouveau configurateur de l’Apple Store ?

MacBook Pro M5 Pro/Max : le CPU et le GPU au choix avec le nouveau configurateur de l’Apple Store ?

2 Feb. 2026 • 15:34

image de l'article Lunettes connectées Apple : la filière de l’optique AR commence déjà à se transformer

Lunettes connectées Apple : la filière de l’optique AR commence déjà à se transformer

2 Feb. 2026 • 14:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site