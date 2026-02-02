YouTube bloque la lecture en arrière-plan gratuite sur les navigateurs mobiles

YouTube serre la vis contre les méthodes permettant de contourner ses fonctionnalités payantes. La plateforme a déployé une mise à jour technique qui empêche désormais la lecture en arrière-plan pour les utilisateurs ne possédant pas d’abonnement YouTube Premium.

Jusqu’à récemment, de nombreux internautes profitaient de cette option sans payer en passant par des navigateurs alternatifs à Chrome sur mobile. Cette « faille » permettait de continuer à écouter une vidéo même après avoir minimisé l’application ou éteint l’écran du smartphone. Cependant, cette astuce est maintenant obsolète. De multiples signalements d’utilisateurs confirment que l’audio se coupe désormais instantanément dès que le navigateur est minimisé ou que le téléphone est verrouillé.

Le problème touche un large spectre d’applications. Si la majorité des plaintes proviennent d’utilisateurs du navigateur Samsung Internet, le blocage affecte également ceux utilisant Brave, Vivaldi et Microsoft Edge. Certaines personnes décrivent même l’apparition d’une notification « MediaOngoingActivity » juste avant la disparition des commandes multimédias.

Google confirme le blocage

Face à la multiplication des signalements, Google a officialisé ce changement de politique. Un porte-parole de Google a confirmé à Android Authority que la plateforme avait été mise à jour pour garantir que cet avantage reste l’apanage des clients payants. Voici la déclaration complète de l’entreprise :

La lecture en arrière-plan est une fonctionnalité destinée à être exclusive aux membres YouTube Premium. Bien que certains utilisateurs non-Premium aient pu y accéder auparavant via des navigateurs Web mobiles dans certains scénarios, nous avons mis à jour l’expérience pour assurer la cohérence sur toutes nos plateformes.

Cette initiative s’inscrit dans une guerre menée par YouTube pour convertir ses utilisateurs gratuits en abonnés payants. L’entreprise multiplie les obstacles techniques pour décourager l’utilisation de solutions de contournement. En novembre, une offensive contre les bloqueurs de publicité avait déjà conduit des milliers de personnes à croire, à tort, que le site était en panne.

Au-delà de la suppression de la publicité, l’accès exclusif à la lecture en arrière-plan constitue un argument de vente majeur pour l’offre Premium. En comblant cette « faille » sur les navigateurs mobiles, YouTube verrouille un peu plus son écosystème payant.