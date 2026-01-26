TENDANCES
KultureGeek Science La Russie dévoile un moteur plasma révolutionnaire, capable de rejoindre Mars en un mois
Science

La Russie dévoile un moteur plasma révolutionnaire, capable de rejoindre Mars en un mois

3 min.
26 Jan. 2026 • 12:40
La Russie reviendrait-elle dans la course technologique mondiale ? Rosatom, l’agence nucléaire russe, affirme en tout cas avoir mis au point un moteur spatial d’un nouveau genre, capable de propulser un vaisseau vers Mars en seulement un à deux mois. Une avancée technologique majeure qui, si elle se confirme évidemment, pourrait bouleverser les standards actuels de l’exploration interplanétaire.

Une propulsion électrique à plasma aux performances inédites

Contrairement aux fusées classiques reposant sur la combustion, ce moteur utilise un système de propulsion électrique à plasma. Des particules ionisées sont accélérées par un champ électromagnétique intense générant une poussée continue et très efficace. Ce procédé permettrait d’atteindre des vitesses d’éjection proches de 100 km/s, soit plus de vingt fois supérieures à celles des moteurs chimiques actuels (« seulement » quelques kilomètres par seconde).

Moteur plasma russe

Autre avantage clé : l’efficacité énergétique. Là où les moteurs conventionnels dissipent une grande partie de l’énergie sous forme de chaleur, la propulsion plasma transforme directement l’électricité en mouvement. Le recours à l’hydrogène, un élément léger et abondant dans l’espace, renforcerait encore les performances du système tout en réduisant la masse de carburant embarquée.

Des essais prometteurs, mais encore préliminaires

Un prototype de 300 kW aurait déjà été testé à l’Institut Troïtsk, en Russie. Selon les ingénieurs du projet, sa durée de fonctionnement dépasserait 2 400 heures, ce qui serait à priori suffisant pour assurer un trajet Terre-Mars. Des bancs d’essai spécialisés reproduisant le vide spatial ont même été développés afin d’évaluer la robustesse du moteur dans des conditions extrêmes.

Dans un scénario opérationnel (encore à l’état de prospective), le moteur plasma serait mis en orbite grâce à une fusée chimique classique avant de prendre le relais pour le voyage interplanétaire. Cette technologie pourrait aussi transformer la logistique spatiale en facilitant le transport rapide de matériel et de satellites entre différentes planètes.

Voilà qui est bien beau…mais demande encore à être validé par des publications scientifiques indépendantes. Après le lourd échec du premier robot humanoïde russe, il s’agit d’être un minimum prudent.

SOURCESciencepost

