Sites de paris illégaux : le Royaume-Uni accuse Meta de manquer de vigilance

L’autorité britannique des jeux d’argent tire la sonnette d’alarme concernant la diffusion de publicités pour des sites de paris illégaux sur Facebook et Instagram. Lors d’une conférence internationale à Barcelone, Tim Miller, directeur exécutif de la UK Gambling Commission, a déclaré que Meta ne faisait pas suffisamment pour empêcher ces annonces de circuler sur ses plateformes.

Des contrôles jugés insuffisants

Selon le régulateur, Meta affirme retirer les contenus frauduleux lorsqu’ils lui sont signalés, mais cette approche serait totalement inadaptée face à l’ampleur du phénomène : « Prétendre ignorer l’existence de ces publicités tant qu’elles ne sont pas dénoncées est tout simplement faux », a déclaré Tim Miller, soulignant que des recherches basiques permettent déjà d’identifier des opérateurs non autorisés.

En théorie, les règles internes de Meta imposent que les annonceurs liés aux jeux d’argent disposent d’une licence valide dans chaque pays ciblé. Or, plusieurs plateformes promues sur les réseaux sociaux ne figurent pas sur GamStop, le dispositif britannique d’auto-exclusion obligatoire pour l’obtention d’un agrément.

Vers un durcissement de la régulation ?

Le régulateur considère aussi que Meta dispose des outils technologiques nécessaires pour filtrer en amont ces contenus et empêcher leur diffusion : « Je serais très surpris que Meta, en tant que l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, soit incapable d’utiliser de manière proactive ses propres outils de mots-clés pour empêcher la publicité pour les jeux d’argent illégaux. On peut avoir l’impression qu’ils ferment les yeux tant que personne ne proteste », a ajouté Tim Miller.

Cette mise en cause intervient dans un contexte de surveillance accrue des géants du numérique au Royaume-Uni. A terme, des mesures pourraient être prises pour accélérer le renforcement des obligations imposées aux plateformes afin de mieux protéger les utilisateurs contre les pratiques frauduleuses et les risques liés aux jeux d’argent non réglementés.