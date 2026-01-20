TENDANCES
Science

Gladys West, mathématicienne pionnière du GPS, s’est éteinte à 95 ans

2 min.
20 Jan. 2026 • 10:21
0

Comme (trop) souvent, une femme aux contributions scientifiques importantes ne sera connue du grand public qu’à l’heure de sa mort : la mathématicienne américaine Gladys West est décédée à l’âge de 95 ans. Très peu connue donc, cette dernière a pourtant joué un rôle décisif dans le développement des modèles mathématiques qui ont rendu possible le GPS moderne, une technologie aujourd’hui incontournable dans la navigation, les transports, la logistique ou les services d’urgence.

Une carrière d’exception au service de la science

Née en 1930 en Virginie, Gladys West a poursuivi des études supérieures en mathématiques malgré un contexte de ségrégation encore très présent dans le sud des États-Unis. Diplômée du Virginia State College, Gladys West rejoint en 1956 le centre de recherche naval de Dahlgren, où elle passera plus de quatre décennies.

Gladys West

Dans les années 1970 et 1980, le Dr West se spécialise dans la modélisation précise de la forme de la Terre à partir de données satellitaires. Ces travaux complexes, mêlant calculs avancés et géodésie, deviendront plus tard la base scientifique des systèmes de positionnement par satellite utilisés dans le monde entier.

Une reconnaissance tardive mais majeure

Comme de nombreuses scientifiques, Gladys West n’a reçu qu’une reconnaissance (très) tardive pour ses contributions. Ce n’est en effet qu’en 2018 que son parcours commence à être largement salué, notamment avec son entrée au Space and Missiles Pioneers Hall of Fame de l’US Air Force et plusieurs distinctions académiques. Il était temps.

L’héritage de Gladys West rappelle combien les avancées technologiques reposent souvent sur des figures aussi discrètes que déterminantes. À travers ses travaux, Gladys West aura pourtant contribué à façonner un outil devenu indispensable au quotidien de milliards de personnes.

