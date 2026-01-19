TENDANCES
KultureGeek Culture Geek Il n’y aura finalement pas d’hôtel Atari à Las Vegas… ni probablement ailleurs
Culture Geek

Il n’y aura finalement pas d’hôtel Atari à Las Vegas… ni probablement ailleurs

2 min.
19 Jan. 2026 • 12:53
0

Annoncé au début de l’année 2020, juste avant la pandémie, l’ambitieux projet d’hôtels Atari à travers les États-Unis continue de s’effriter. Le projet d’hôtel Atari à Las Vegas, censé célébrer la culture du jeu vidéo rétro et moderne, est désormais officiellement abandonné si l’on en croit les autorités locales et des déclarations récentes de la marque légendaire.

Un projet emblématique… qui ne verra pas le jour à Las Vegas

Atari confirme avoir étudié plusieurs pistes de développement entre 2020 et 2021 dans la capitale mondiale du divertissement, sans parvenir à conclure d’accord. L’établissement devait compter près de 400 chambres et arborer le célèbre logo de la marque sur le Strip. Après plusieurs reports et promesses de communication, le dossier a finalement été clos sans annonce officielle de lancement.

Atari Hôtel

Phoenix, dernier espoir pour un hôtel Atari

Tous les projets ne sont toutefois pas enterrés. Parmi les villes évoquées à l’origine — Austin, Chicago, Denver, San Francisco ou Seattle — seul Phoenix semble encore à l’étude. Fin 2025, Atari a dévoilé de nouveaux visuels d’un hôtel de 90 000 m² situé près de Central Avenue, avec 72 chambres, un clin d’œil à l’année de fondation de la société (1972).

Présenté comme le premier « hôtel jouable » dédié aux gamers, le concept mise sur une immersion complète dans l’univers du jeu vidéo, entre expériences interactives et design rétro-futuriste. Le calendrier du projet reste cependant prudent : selon le site officiel, l’ouverture ne serait pas envisagée avant la fin 2028. Une échéance lointaine qui rappelle combien le pari hôtelier d’Atari demeure fragile, et ce malgré l’engouement persistant pour la culture gaming et rétro-gaming.

SOURCEGizmodo

