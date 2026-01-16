Amazon annonce la fermeture définitive du MMORPG New World: Aeternum en 2027

Amazon Games vient de préciser le calendrier de fin de vie de New World: Aeternum, son MMORPG lancé en 2021 avec de grandes ambitions. Le studio confirme que le jeu ne sera plus commercialisé dès aujourd’hui, tandis que les serveurs resteront accessibles jusqu’au 31 janvier 2027, offrant encore plus d’un an aux joueurs pour explorer l’univers d’Aeternum.

Une dernière saison pour accompagner les joueurs

La saison « Nighthaven », annoncée comme la dernière mise à jour majeure du titre, restera active jusqu’à la fermeture définitive des serveurs. Les joueurs ayant déjà acheté le jeu pourront continuer à le télécharger et à y jouer normalement durant toute cette période, sans restriction d’accès au contenu existant.

Fin progressive des achats intégrés

Amazon a également détaillé l’arrêt des transactions en jeu. À partir du 20 juillet 2026, il ne sera plus possible d’acheter des devises virtuelles comme les Marks of Fortune. Les soldes existants resteront utilisables, mais aucun remboursement ne sera proposé pour les achats déjà effectués.

Ce retrait progressif marque la conclusion d’un projet qui, malgré un lancement très attendu, n’a jamais réellement trouvé son public à long terme dans un marché du MMO extrêmement concurrentiel. Amazon Games affirme vouloir tirer les enseignements de cette expérience pour renforcer ses prochaines productions.

D’ici janvier 2027, les joueurs fidèles pourront donc profiter une dernière fois de New World: Aeternum avant sa mise hors ligne définitive, tandis que le studio se tourne vers de nouveaux projets destinés à consolider sa place dans l’industrie vidéoludique.