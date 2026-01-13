L’IA ne remplace pas les humains mais change les critères d’embauche, selon la PDG d’AMD

La PDG d’AMD, Lisa Su, confirme que l’entreprise ne ralentit pas la cadence de ses embauches mais priorise désormais exclusivement les candidats qui « adhèrent véritablement » à l’intelligence artificielle. Cette réorientation stratégique des ressources humaines vise à soutenir la production des cartes graphiques (GPU) dans un marché dominé par Nvidia.

AMD cible spécifiquement les profils « orientés vers l’IA »

La dirigeante a précisé à CNBC que l’essor technologique actuel ne réduit pas le nombre de postes ouverts au sein de l’entreprise. AMD connaît une croissance qui nécessite un recrutement massif, mais la nature des compétences recherchées évolue radicalement pour s’adapter aux nouveaux besoins du secteur.

« Nous recrutons des personnes orientées vers l’IA », insiste Lisa Su. L’entreprise, qui comptait environ 28 000 employés dans le monde en décembre 2024, cherche activement des talents capables d’intégrer cette technologie dans leurs méthodes de travail. « Je dirais que nous n’embauchons pas moins de personnes […] mais nous embauchons des personnes différentes », résume-t-elle.

AMD utilise désormais l’IA à toutes les étapes de sa chaîne de valeur, incluant la conception, la fabrication et le test des puces. Dans ce contexte, Lisa Su tient à dissiper les craintes sur la sécurité de l’emploi nées de l’explosion de ChatGPT il y a environ trois ans.

Selon elle, l’IA « ne remplace pas les gens, elle ne fait qu’augmenter notre productivité » en permettant de lancer un plus grand nombre de produits simultanément. Cette efficacité est cruciale pour AMD qui développe les processeurs graphiques nécessaires à l’entraînement des modèles, un secteur où Nvidia contrôle plus de 90 % des parts de marché selon certaines estimations. La marque propose également des processeurs que l’on retrouve dans les PC et les serveurs.