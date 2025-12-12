Star Wars a le droit à un nouveau jeu avec Fate of the Old Republic

L’ouverture des Game Awards 2025 a été marquée par l’annonce surprise de Star Wars: Fate of the Old Republic, un nouveau jeu supervisé par Casey Hudson au sein d’Arcanaut Studios. Ce titre se positionne comme le successeur spirituel de Knights of the Old Republic (KOTOR), promettant une expérience solo axée sur la narration sans pour autant être une suite directe du jeu culte.

Une suite spirituelle à Star Wars KOTOR

Le jeu est actuellement aux premiers stades de son développement et aucune date de sortie n’a été communiquée. Lucasfilm a tenu à préciser que ce nouvel opus ne prolonge pas l’histoire des jeux précédents, mais met en place des personnages originaux dans un récit entièrement nouveau. Le joueur incarnera une personne pouvant utiliser la Force évoluant dans une galaxie à l’aube d’une renaissance.

Le concept repose sur un mélange de narration innovante et de combats intenses. La promesse centrale réside dans l’impact des décisions : chaque choix effectue par le joueur orientera son voyage vers le côté lumineux ou obscur.

Voici la bande-annonce de Star Wars: Fate of the Old Republic.

Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour la licence. Des tentatives de modernisation ou de remakes de l’ère Old Republic ont connu des retards indéfinis depuis 2022 (notamment Star Wars Eclipse), bien que des rumeurs de travaux en cours subsistaient encore en mars. Pour l’instant, seul un teaser a été présenté au public.

Les retrouvailles entre Casey Hudson et Lucasfilm

Le projet marque le retour de Casey Hudson, ancien réalisateur de la trilogie Mass Effect et du premier KOTOR, à la tête d’une production Star Wars. Il décrit cette collaboration comme un « rêve devenu réalité ».

« Travailler sur Star Wars : Knights of the Old Republic a été l’une des expériences déterminantes de ma carrière », a déclaré Casey Hudson. « Avec Star Wars : Fate of the Old Republic, nous racontons une histoire complètement nouvelle et différente avec tout ce que nous avons appris depuis, en élaborant une aventure sur le choix, le destin et la lutte intemporelle entre la lumière et l’obscurité ».

Cette vision a séduit Disney, propriétaire de Lucasfilm. Jay Ong, responsable du Disney Games Group, a souligné la confiance placée en Arcanaut Studios pour livrer une expérience ambitieuse. « Nous recherchons des partenaires qui ont la volonté et le leadership pour créer quelque chose de révolutionnaire, et c’est ce que nous voyons en Casey », a-t-il affirmé, louant la capacité de l’équipe à créer des mondes immersifs.

Il va donc maintenant falloir attendre pour en savoir plus sur Star Wars: Fate of the Old Republic. Combien de temps ? Mystère pour le moment.