Comme annoncé, cette édition 2021 des Game Awards a livré son gros lot de trailers impressionnants voire giga-impressionnants. Et une fois n’est pas coutume, c’est une exclusivité Xbox Series qui a littéralement « cassé le game » et sur un genre de jeu qui est habituellement la chasse gardée de PlayStation : le solo narratif d’aventure action. Hellblade 2: Senua’s Saga a donc montré une séquence ingame absolument époustouflante malgré un downgrade forcément inévitable par rapport au trailer CGI de l’an dernier), downgrade qui se remarque en fait uniquement sur le visage des personnages (attention, cela reste incroyablement détaillé, ce n’est juste pas du CGI).



Car pour tout le reste, des animations des vikings en passant par les différentes textures, la modélisation des décors, la gestion des lumières ambiantes, les particules volumétriques (fumée), le rendu du feu sans oublier le sens de la mise en scène de Ninja Theory, on avait encore rien vu de tel sur console. Cette fois, même les grands God of War ou Death Stranding se sont pris un vent, et même le superbe Horizon Forbidden West nous semble un cran en dessous au plan technique. Il était plus que temps que Microsoft nous montre de quoi la Xbox Series X était réellement capable hors des clous du cross gen : la réplique est violente.



Si Hellblade 2 a sans conteste été LE grand évènement de ces Game Awards, le jeu de Ninja Theory n’a pas été le seul à faire cracher la poudre de la next gen. On citera bien sûr le Star Wars Eclipse de Quantic Dream, dont le trailer à la fois familier et totalement original annonce un sacré renouveau de la franchise. Malheureusement, il fallait se contenter ici de rendus CGI.



Grosse claque aussi, l' »expérience » The Matrix Awakens jouable sur Xbox Series et sur PS5. C’est spectaculaire, avec là encore un niveau de rendu global vraiment digne de la next gen, mais l’on regrette déjà amèrement que cette mise en bouche ne soit pas suivie d’une annonce de jeu. Matrix resterait à priori une simple démo mettant en avant le moteur de rendu Unreal Engine 5. Dommage.

Asobo est vraiment l’un des studios français de JV dont on peut être fier : déjà crédité sur la partie technique de l’incroyable Flight Simulator, auréolé de succès critique avec l’excellent A Plague Tale, le studio nous a livré un trailer étendu de A Plague Tale Requiem, peut être la seconde plus gross baffe technique de la soirée après Hellblade 2. A Plague Tale Requiem sortira en 2022 sur PS5, Xbox Series, et sur le Xbox Game Pass.

Enorme choc encore avec le teaser d’Alan Wake 2, qui sortira quelque part en 2023. La partie technique s’annonce de haut vol, et le jeu semble verser vers l’horreur pure, mais c’est peu dire que l’on a presque rien vu encore.



Quelques fuite nous avaient vendu la mèche, mais cette fois le premier trailer de Sonic Frontiers confirme le premier Sonic Open World, avec des ambitions largement revues à la hausse par rapport aux opus précédents. Sonic frontiers sera disponible sur toutes les plateformes durant les fêtes de fin d’année… 2022.



Horizon Forbidden West a de nouveau montré une séquence de gameplay, ou plutôt plusieurs séquences de gameplay à un rythme effréné. Il n’y a pas à dire, c’est vraiment extrêmement beau, même s’il parait fou de se dire que HFW n’a pas été le titre le plus impressionnant de la soirée. Horizon Forbidden West sortira sur PS4 et PS5 lors du premier trimestre 2022.



Dune Spice Wars ne s’est pas annoncé avec le genre de trailer qui nous déboite la rétine, mais un jeu basé sur le chef d’oeuvre de Frank Herbert (ici un jeu de stratégie) suscite forcément notre attention.

Très attendu, Suicide Squad: Kill The Justice League a enfin montré du gameplay… et quel gameplay ! Techniquement très solide (voire même un peu au delà) et ultra punchy, ce jeu de baston multijoueurs s’annonce comme une pure régalade de fun. Le jeu du studio Rocksteady sera disponible l’an prochain sur toutes les plateformes next gen + PC.

Avec sa DA à tomber et sa mise en scène ultra chiadée, Somerville ressemble de plus en plus à un rêve de jeu indé. Le trailer diffusé lors des Game Awards a fini de faire monter la hype. Il reste possible d’épater le joueur avec du low poly, et c’est bien. Somerville sera disponible l’an prochain sur PC et Xbox Series.



Alors certes, CrossFire X n’est pas le plus original des FPS compétitif tendance militarisé à débarquer sur nos plateformes, mais techniquement, c’est du lourd, au point que l’on peut se demander si CoD et Battlefield n’ont pas quelques soucis à se faire… Le jeu arrivera sur Xbox One et Xbox Series le 10 février 2022.

En cours…