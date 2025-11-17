[#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 novembre

TENDANCES
17 Nov. 2025 • 17:55
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 428,99€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Enceintes Hi-Fi connectées KEF LSX II LT – Wi-Fi, Bluetooth, HDMI ARC, AirPlay 2, Chromecast – Gris Graphite (Vendeur KEF officiel) à 790€ au lieu de 990€ sur @Amazon
  • TV 75″ TCL 75C803 – Mini-LED, 4K, 144Hz, HDR Premium 1300, HDMI 2.1, Dolby Vision & Atmos, DTS, FreeSync à 779€ sur @Cdiscount
  • Barre de son 5.1″ Samsung HW-B760F avec Caisson de basse sans fil – 400W RMS, DTS:X, HDMI ARC/CEC, Bluetooth (Noir) à 229€ au lieu de 349€ sur @Boulanger
  • Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 25DES249
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Mère Gigabyte X870 A Elite WF7 ICE – ATX, AM5 à 229€ au lieu de 279€ sur @Grosbill
  • Watercooling Cooler Master MasterLiquid 360L Core Noir ARGB (58,68 si première comande avec le code HELLO10 ) à 68,68€ au lieu de 106,51€ sur @Cdiscount avec le code HELLO10
  • Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 410,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 134,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Robot Tondeuse Mammotion Luba mini AWD 800 à 999,99€ au lieu de 1399€ sur @Boulanger
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Trottinette électrique Xiaomi 5 – Autonomie jusqu’à 60 km, moteur 700W à 289€ sur @AliExpress avec le code FRCD35
  • Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code CK2PROC
  • HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
  • Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg  à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
  • HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
  • Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

