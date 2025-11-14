X : l’Irlande ouvre une enquête sur la modération et menace de prendre des mesures coercitives

Déjà tendu, le climat autour de X (ex-Twitter), se durcit encore. Le régulateur irlandais des médias, la Coimisiún na Meán, a en effet annoncé l’ouverture d’une enquête officielle visant la plateforme d’Elon Musk. En cause, de possibles violations du Digital Services Act (DSA), le règlement européen qui encadre les pratiques des grandes plateformes en ligne. L’autorité de régulation soupçonne notamment X de ne pas proposer aux utilisateurs un véritable droit de recours lorsqu’une décision de modération les concerne, sans oublier de mentionner l’explosion des messages de haine sur la plateforme.

Une procédure de contestation jugée difficile d’accès

Selon la Commission irlandaise des médias, la plateforme ne respecterait pas l’obligation d’offrir une procédure de contestation « claire et accessible ». Le DSA impose pourtant aux très grandes plateformes – un statut que Bruxelles a attribué à X – de fournir des mécanismes transparents pour signaler un contenu, contester une modération ou déposer une plainte. John Evans, responsable des services numériques au sein de la commission, souligne que l’enquête déterminera si X « a correctement informé les utilisateurs de leurs droits », précisant que l’autorité « n’hésitera pas à prendre des mesures coercitives » si des manquements sont confirmés.

Un dossier sensible dans un contexte déjà conflictuel

Ce n’est pas la première fois que X se retrouve dans le collimateur de l’Europe. La Commission européenne mène déjà une enquête depuis 2023 sur la gestion de la désinformation et le respect des obligations liées aux risques systémiques.

L’Irlande, où se situe le siège européen d’X, détient l’autorité sur plusieurs volets du DSA, et son enquête pourrait mener à des sanctions lourdes, soit jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. A force de se moquer ouvertement des règles européennes concernant la modération et les messages de haine en ligne, X pourrait donc subir un énorme retour de bâton.