TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet X : l’Irlande ouvre une enquête sur la modération et menace de prendre des mesures coercitives
Internet

X : l’Irlande ouvre une enquête sur la modération et menace de prendre des mesures coercitives

14 Nov. 2025 • 15:25
0

Déjà tendu, le climat autour de X (ex-Twitter), se durcit encore. Le régulateur irlandais des médias, la Coimisiún na Meán, a en effet annoncé l’ouverture d’une enquête officielle visant la plateforme d’Elon Musk. En cause, de possibles violations du Digital Services Act (DSA), le règlement européen qui encadre les pratiques des grandes plateformes en ligne. L’autorité de régulation soupçonne notamment X de ne pas proposer aux utilisateurs un véritable droit de recours lorsqu’une décision de modération les concerne, sans oublier de mentionner l’explosion des messages de haine sur la plateforme.

Une procédure de contestation jugée difficile d’accès

Selon la Commission irlandaise des médias, la plateforme ne respecterait pas l’obligation d’offrir une procédure de contestation « claire et accessible ». Le DSA impose pourtant aux très grandes plateformes – un statut que Bruxelles a attribué à X – de fournir des mécanismes transparents pour signaler un contenu, contester une modération ou déposer une plainte. John Evans, responsable des services numériques au sein de la commission, souligne que l’enquête déterminera si X « a correctement informé les utilisateurs de leurs droits », précisant que l’autorité « n’hésitera pas à prendre des mesures coercitives » si des manquements sont confirmés.

Elon Musk Pas Content 1 1

Un dossier sensible dans un contexte déjà conflictuel

Ce n’est pas la première fois que X se retrouve dans le collimateur de l’Europe. La Commission européenne mène déjà une enquête depuis 2023 sur la gestion de la désinformation et le respect des obligations liées aux risques systémiques.
L’Irlande, où se situe le siège européen d’X, détient l’autorité sur plusieurs volets du DSA, et son enquête pourrait mener à des sanctions lourdes, soit jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. A force de se moquer ouvertement des règles européennes concernant la modération et les messages de haine en ligne, X pourrait donc subir un énorme retour de bâton.

SOURCEBFMTV

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

donald-trump Hors-Sujet

Donald Trump menace de lancer des enquêtes sur les sociétés d’Elon Musk (SpaceX, Tesla, Neuralink, X, etc.)

X Twitter Logo Internet

L’Europe approfondit son enquête contre X (Twitter) pour lutter contre la désinformation

X Twitter Logos Internet

X (Twitter) et manipulation de l’algorithme : l’Arcom va saisir l’UE après une plainte en France

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo

L’Europe enquête sur Google qui rétrograde des sites d’information

14 Nov. 2025 • 14:10
0 Internet

La Commission européenne a lancé une nouvelle offensive antitrust contre Google, soupçonnant le géant de la recherche...

Vampire Survivors VR

Vampire Survivors VR débarque en shadowdrop sur Meta Quest ! (+trailer)

14 Nov. 2025 • 13:05
0 Jeux vidéo

Surprise : le studio poncle et Radical Forge ont lancé en « shadowdrop » (sans avoir prévenu en somme) la version VR...

Ubisoft Logo

Ubisoft suspend brutalement la cotation de son action : vers une nouvelle crise ?

14 Nov. 2025 • 11:50
0 Hors-Sujet

Ubisoft traverse depuis plusieurs années désormais une forte zone de turbulences, et les évènements récents donnent...

New Glenn décollage

Succès majeur pour Blue Origin : New Glenn enchaîne un second vol et un retour contrôlé

14 Nov. 2025 • 10:35
0 Science

Le jeudi 13 novembre 2025, depuis la base de lancement (Pad 36) de la Cape Canaveral Space Force Station, la fusée heavy-lift New Glenn de Blue...

ChatGPT Discussions Groupe

ChatGPT ajoute les discussions de groupe

14 Nov. 2025 • 9:10
0 Internet

OpenAI vient de lancer une fonctionnalité qui pourrait transformer l’usage de ChatGPT : les discussions de groupe. Le chatbot n’est...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Pocket d’Apple est maintenant disponible à l’achat

L’iPhone Pocket d’Apple est maintenant disponible à l’achat

14 Nov. 2025 • 15:05

image de l'article Red Dead Redemption arrive bientôt en version remastérisée sur iOS (mais aussi sur Android et consoles)

Red Dead Redemption arrive bientôt en version remastérisée sur iOS (mais aussi sur Android et consoles)

14 Nov. 2025 • 13:25

image de l'article WondLa : Apple TV dévoile le trailer de la troisième et dernière saison

WondLa : Apple TV dévoile le trailer de la troisième et dernière saison

14 Nov. 2025 • 12:05

image de l'article iOS : Opera met sa croissance fulgurante en Europe sur le compte du DMA

iOS : Opera met sa croissance fulgurante en Europe sur le compte du DMA

14 Nov. 2025 • 10:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site