PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en novembre 2025 (dont GTA 5)

Sony vient de dévoiler la liste des jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus en novembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.
Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit au titre suivant :
Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an
Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an
Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Face à un accueil mitigé pour son modèle GPT-5, OpenAI a dévoilé GPT-5.1, une mise à jour visant à...
Fort du succès du Steam Deck, Valve revient en force sur le marché de la réalité virtuelle avec l’annonce du Steam...
Alors que les géants du numérique comme Meta et OpenAI multiplient les centres de données pour soutenir la croissance fulgurante de...
L’activité solaire exceptionnelle observée cette semaine, responsable d’aurores spectaculaires à travers...
12 Nov. 2025 • 20:11
12 Nov. 2025 • 18:46
12 Nov. 2025 • 17:55
12 Nov. 2025 • 17:24