La Momie : Brendan Fraser et Rachel Weisz de retour dans la nouvelle suite du film culte

Vingt-cinq ans après le succès planétaire de La Momie (1999), Universal Pictures relance sa franchise culte avec le retour inespéré de Brendan Fraser et Rachel Weisz. Les deux acteurs, désormais oscarisés, s’apprêtent à replonger dans l’univers mystique et spectaculaire qui a marqué toute une génération de cinéphiles (surtout le premier opus, qui reste un chef d’œuvre du film de genre).

Un retour aux sources pour la saga

Le nouveau projet, confié au duo de réalisateurs Radio Silence — soit Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett —, promet de renouer avec l’esprit d’aventure et de magie des 2 premiers films originaux. Le scénario, signé David Coggeshall, poursuivra directement l’histoire des personnages incarnés par Fraser et Weisz, mais en ignorant certaines suites, dont La Momie : La tombe de l’Empereur Dragon (2008). Une manière assumée pour Universal de revenir à ce qui a fait le charme et le succès de la saga, c’est à dire l’alchimie profonde entre ses deux héros principaux (joués donc par Fraser et Weisz).

Une renaissance du mythe des monstres Universal

Cette annonce marque également une nouvelle tentative du studio Universal de relancer son propre « Monsterverse » après plusieurs échecs notables, dont la version de 2017 portée par Tom Cruise (version qui avait été détruite par la critique). Avec Fraser et Weisz à l’affiche, Universal espère séduire à la fois les nostalgiques et un nouveau public avide de films d’aventure dans la lignée d’Indiana Jones.

Le projet, encore sans titre officiel ni date de sortie, suscite déjà une fort engouement sur les réseaux sociaux. Autant dire qu’Universal doit déjà sentir le poids des responsabilités et qu’un ratage n’est même pas envisageable.

