Free dévoile une Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things en édition limitée

Après un teasing, Free annonce une édition limitée de sa Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things, la série à succès de Netflix. On retrouve l’ambiance avec les couleurs rouge et noir.

Une Freebox Ultra pour la fin de Stranger Things

Voici comment Free présente la box :

Pour la sortie de l’ultime saison de Stranger Things, Free s’associe à Netflix pour vous présenter une version du Server de la Freebox Ultra tout droit sortie de l’Upside Down : La Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things. Cette première mondiale en édition limitée a été pensée et développée en France par les designers et ingénieurs Free en collaboration avec Netflix. Elle est conçue spécialement pour les fans pour qui Hawkins n’est pas une simple ville. La Freebox Ultra n’est jamais ordinaire. Pour ce Server en édition limitée Stranger Things, nous avons voulu un design résolument unique avec son habillage collector spécialement conçu pour les fans, où l’on retrouve nos aventuriers à vélo poursuivis par un Démogorgon. Cette édition limitée est un véritable objet de collection.

Cela va plus loin en réalité, puisque la box dispose d’un bandeau LED inspiré des guirlandes iconiques permettant de capter des messages de l’Upside Down (ou le Monde à l’envers dans la version française de la série). Vous pourrez jouer sur l’intensité du bandeau LED depuis l’application Freebox Connect. Vous pouvez aussi décider d’activer ou de désactiver le bandeau lumineux depuis l’application Freebox Connect ou directement depuis l’afficheur de la Freebox.

Disponible dès maintenant

Rien ne change sous le capot, il s’agit exactement de la même Freebox Ultra qui est disponible depuis sa sortie. On retrouve toujours 8 Gb/s en débits symétriques pour Internet, les appels en illimité et l’accès inclus à Netflix (avec publicités), Canal+ la chaîne, Disney+ (standard avec publicités), Amazon Prime (Amazon Prime Video avec publicités), TV by Canal et Universal+.

Le prix de la Freebox Ultra Stranger Things est de 49,99 €/mois pendant un an, puis 59,99 €/mois. Il est possible de s’abonner sur le site de Free en cliquant ici. C’est disponible aussi bien pour les nouveaux clients que pour les clients existants. Attention toutefois : les clients existants intéressés par l’offre doivent payer 49 € pour le changement de box.