TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Free dévoile une Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things en édition limitée
Matériel et Accessoires

Free dévoile une Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things en édition limitée

4 Nov. 2025 • 10:39
0

Après un teasing, Free annonce une édition limitée de sa Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things, la série à succès de Netflix. On retrouve l’ambiance avec les couleurs rouge et noir.

Freebox Ultra Stranger Things

Une Freebox Ultra pour la fin de Stranger Things 

Voici comment Free présente la box :

Pour la sortie de l’ultime saison de Stranger Things, Free s’associe à Netflix pour vous présenter une version du Server de la Freebox Ultra tout droit sortie de l’Upside Down : La Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things. Cette première mondiale en édition limitée a été pensée et développée en France par les designers et ingénieurs Free en collaboration avec Netflix. Elle est conçue spécialement pour les fans pour qui Hawkins n’est pas une simple ville.

La Freebox Ultra n’est jamais ordinaire. Pour ce Server en édition limitée Stranger Things, nous avons voulu un design résolument unique avec son habillage collector spécialement conçu pour les fans, où l’on retrouve nos aventuriers à vélo poursuivis par un Démogorgon. Cette édition limitée est un véritable objet de collection.

Cela va plus loin en réalité, puisque la box dispose d’un bandeau LED inspiré des guirlandes iconiques permettant de capter des messages de l’Upside Down (ou le Monde à l’envers dans la version française de la série). Vous pourrez jouer sur l’intensité du bandeau LED depuis l’application Freebox Connect. Vous pouvez aussi décider d’activer ou de désactiver le bandeau lumineux depuis l’application Freebox Connect ou directement depuis l’afficheur de la Freebox.

Freeboxultrastrangerthings

Disponible dès maintenant

Rien ne change sous le capot, il s’agit exactement de la même Freebox Ultra qui est disponible depuis sa sortie. On retrouve toujours 8 Gb/s en débits symétriques pour Internet, les appels en illimité et l’accès inclus à Netflix (avec publicités), Canal+ la chaîne, Disney+ (standard avec publicités), Amazon Prime (Amazon Prime Video avec publicités), TV by Canal et Universal+.

Le prix de la Freebox Ultra Stranger Things est de 49,99 €/mois pendant un an, puis 59,99 €/mois. Il est possible de s’abonner sur le site de Free en cliquant ici. C’est disponible aussi bien pour les nouveaux clients que pour les clients existants. Attention toutefois : les clients existants intéressés par l’offre doivent payer 49 € pour le changement de box.

Freebox Ultra Stranger Things 1

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Freebox Ultra Internet

Freebox Ultra et Wi-Fi 7 : Bouygues Telecom attaque Free pour publicité mensongère

Freebox Ultra Matériel

Free met à jour ses Freebox avec du nouveau pour le Wi-Fi

Freebox Ultra Matériel

Free met à jour les Freebox pour corriger des bugs de Wi-Fi, VPN et téléphonie

Freebox Révolution Matériel

Freebox : Free déploie une mise à jour avec une nouveauté et des correctifs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

GTA 6 Jason Duval 5

Les GTA ont toujours lieu aux États-Unis, le cofondateur de Rockstar Games explique pourquoi

4 Nov. 2025 • 14:10
0 Jeux vidéo

Liberty City, Vice City, Los Santos… Si l’univers de Grand Theft Auto (GTA) vous est familier, vous avez remarqué que les jeux se...

Ariane 6 1

Ariane 6 s’élancera ce soir ; comment ne pas manquer cet évènement majeur pour l’aérospatiale européenne

4 Nov. 2025 • 13:05
1 Science

Ce 4 novembre 2025 à 22h03 (heure de Paris), tous les regards seront tournés vers le ciel guyanais. Depuis le Centre spatial de Kourou en...

Playdate

Playdate : le studio Panic annonce un évènement pour sa petite console à manivelle

4 Nov. 2025 • 11:55
0 Jeux vidéo

Le studio Panic s’apprête à ravir les amateurs de rétro gaming avec un nouvel événement Playdate Update...

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World

La Nintendo Switch 2 dépasse déjà les 10 millions de ventes

4 Nov. 2025 • 10:15
0 Jeux vidéo

Porté par un excellent démarrage avec sa Switch 2, Nintendo a relevé ses prévisions de ventes pour l’année,...

Image Generee ChatGPT GPT-4o Meme Studio Ghibli

Copyright & IA : Ghibli, Square Enix ou bien encore Bandai Namco demandent des comptes à OpenAI

4 Nov. 2025 • 10:03
0 Hors-Sujet

Un collectif japonais réunissant des acteurs majeurs du divertissement sous la bannière de la Content Overseas Distribution Association...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un musicien d’Atlanta retrouve ses violons électriques volés grâce à l’AirTag

Un musicien d’Atlanta retrouve ses violons électriques volés grâce à l’AirTag

4 Nov. 2025 • 12:10

image de l'article Apple annonce Adrift, un nouveau contenu narratif pour Apple Podcasts

Apple annonce Adrift, un nouveau contenu narratif pour Apple Podcasts

4 Nov. 2025 • 10:45

image de l'article Apple met à jour trois applications avec des icônes Liquid Glass

Apple met à jour trois applications avec des icônes Liquid Glass

4 Nov. 2025 • 9:28

image de l'article Apple One se dote d’un logo avec de la couleur

Apple One se dote d’un logo avec de la couleur

4 Nov. 2025 • 8:31

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site