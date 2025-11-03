TENDANCES
L’Italie impose le contrôle de l’âge pour les sites NSFW

3 Nov. 2025 • 11:29
À partir du 12 novembre, toute personne souhaitant accéder à un site pornographique depuis l’Italie devra passer par un contrôle systématique de son âge. La Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (‘équivalent de l’ARCOM en France) avient d’officialiser une procédure exigeant l’intervention de tiers certifiés pour chaque session de navigation sur un site NSFW, ceci afin d’empêcher les mineurs d’accéder à tout contenu à caractère sexuel. Cette mesure affectera d’abord une cinquantaine de plateformes majeures, telles que Pornhub, XHamster ou bien encore OnlyFans.

Un contrôle en deux temps et une « double anonymisation »

Les utilisateurs devront s’authentifier via des services externes certifiés – banque, opérateur mobile ou autre – qui attesteront de leur majorité sans révéler leur identité à la plateforme (du moins est-ce la promesse qui est faite). Le site, de son côté, reçoit uniquement un code confirmant qu’un utilisateur est majeur, sans récupérer les données personnelles ou l’identité de l’utilisateur. Ce modèle vise à concilier à la fois la protection des mineurs et le respect de la vie privée… même s’il convient de rappeler ici qu’aucun système n’est sans failles.

Motifs, enjeux et sanctions associées

Cette initiative s’inscrit dans l’application du décret-loi n°159/2023 et du décret dit « Caivano ». L’objectif affiché est de préserver la dignité physique et psychique des jeunes face à des contenus potentiellement nocifs. En cas de non-conformité, le site concerné pourrait être bloqué ou se voir infliger une amende pouvant atteindre jusqu’à 250 000 euros. Des voix s’élèvent déjà en Italie pour dénoncer un système faillible et qui surtout n’empêchera pas les utilisateurs d’accéder aux contenus voulus sans en passer par la vérification de l’âge.

Cette réforme italienne s’inscrit dans un mouvement européen plus large : l’Union européenne planche sur un système unique de vérification d’âge, harmonisé pour tous les pays de l’UE et respectueux des données personnelles.

