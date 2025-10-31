Ligue 1+ est en approche sur PlayStation et Xbox

Le service Ligue 1+, permettant de voir les matchs du football français, va prochainement être disponible sur PlayStation et Xbox. Ainsi, ceux qui ont les consoles de Sony ou Microsoft pourront regarder les matchs sans difficulté.

Bientôt Ligue 1+ sur PlayStation et Xbox

Selon L’Équipe, les négociations avec la société commerciale de la Ligue 1 sont sur le point de conclure. Ce serait une question de jours. Après cela, les joueurs avec une PlayStation ou une Xbox devraient pouvoir télécharger l’application Ligue 1+ et voir les matchs.

À date, Ligue 1+ est disponible sur la plupart des supports. Il est possible de voir le football français directement depuis la box de son opérateur (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free). Ou bien passer par Amazon Prime Video, DAZN, Molotov, ainsi que sur les smartphones et tablettes avec une application dédiée (iOS et Android), les boîtiers TV (Android TV et Apple TV), sur ordinateur via le Web ou encore certains téléviseurs connectés (Samsung et LG).

Autant dire qu’il y a le choix. Voilà maintenant que la liste devrait s’agrandir avec la PlayStation et la Xbox. Il n’est pas précisé pour le moment si ce sera uniquement sur les dernières consoles, à savoir les PS5 et Xbox Series X/S, ou si les personnes avec une PlayStation 4 par exemple pourront aussi en profiter.

Ligue 1+ est disponible pour 19,99 €/mois (ou 14,99 €/mois avec un engagement d’un an). Il y a aussi une offre à 9,99 €/mois pour les moins de 26 ans et un abonnement uniquement pour les mobiles à 14,99 €/mois.