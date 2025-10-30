Après Android, le navigateur Samsung Internet débarque sur les PC Windows

Samsung a annoncé le lancement en version bêta de son navigateur Samsung Internet sur les PC Windows. Cette initiative, qui arrive après le navigateur disponible sur Android, vise à combler un vide dans l’écosystème Galaxy en créant une expérience de navigation unifiée entre les smartphones et les ordinateurs, le tout enrichi par l’intelligence artificielle.

Une synchronisation complète entre mobile et PC

L’objectif principal de Samsung Internet pour PC est de faire tomber les barrières entre le mobile et l’ordinateur. Le navigateur permet une synchronisation des données essentielles comme les favoris et l’historique de navigation. De plus, il intègre Samsung Pass, ce qui signifie que les mots de passe et les informations de remplissage automatique qui sont sur votre téléphone sont instantanément disponibles sur votre ordinateur, et vice-versa.

Pour renforcer cette continuité, le navigateur propose de reprendre une session de navigation là où vous l’avez laissée en passant d’un appareil à l’autre, que ce soit du téléphone au PC ou inversement. Cette approche vise directement à concurrencer les écosystèmes intégrés de Google (Chrome) et Apple (Safari).

Galaxy AI s’invite dans le navigateur

Au-delà de la simple synchronisation, Samsung intègre sa suite d’intelligence artificielle, Galaxy AI, au cœur de son navigateur. Grâce à la fonctionnalité de navigation assistée, les utilisateurs connectés à leur compte Samsung peuvent accéder à des outils comme le résumé instantané de pages Web ou leur traduction en un seul clic.

Samsung met également l’accent sur la sécurité avec des fonctionnalités héritées de sa version mobile, telles que le blocage des traqueurs publicitaires et un tableau de bord de confidentialité.

La version bêta de Samsung Internet pour les PC est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs de Windows 10 et 11. Cela concerne pour le moment les États-Unis et la Corée du Sud. Le support pour d’autres pays se fera plus tard. Mais Samsung ne communique pas encore une date précise. Le groupe ne précise pas non plus quand la version stable sera disponible pour tout le monde.