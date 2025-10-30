TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Après Android, le navigateur Samsung Internet débarque sur les PC Windows
Logiciels

Après Android, le navigateur Samsung Internet débarque sur les PC Windows

30 Oct. 2025 • 18:17
0

Samsung a annoncé le lancement en version bêta de son navigateur Samsung Internet sur les PC Windows. Cette initiative, qui arrive après le navigateur disponible sur Android, vise à combler un vide dans l’écosystème Galaxy en créant une expérience de navigation unifiée entre les smartphones et les ordinateurs, le tout enrichi par l’intelligence artificielle.

Samsung Internet Navigateur

Une synchronisation complète entre mobile et PC

L’objectif principal de Samsung Internet pour PC est de faire tomber les barrières entre le mobile et l’ordinateur. Le navigateur permet une synchronisation des données essentielles comme les favoris et l’historique de navigation. De plus, il intègre Samsung Pass, ce qui signifie que les mots de passe et les informations de remplissage automatique qui sont sur votre téléphone sont instantanément disponibles sur votre ordinateur, et vice-versa.

Pour renforcer cette continuité, le navigateur propose de reprendre une session de navigation là où vous l’avez laissée en passant d’un appareil à l’autre, que ce soit du téléphone au PC ou inversement. Cette approche vise directement à concurrencer les écosystèmes intégrés de Google (Chrome) et Apple (Safari).

Galaxy AI s’invite dans le navigateur

Au-delà de la simple synchronisation, Samsung intègre sa suite d’intelligence artificielle, Galaxy AI, au cœur de son navigateur. Grâce à la fonctionnalité de navigation assistée, les utilisateurs connectés à leur compte Samsung peuvent accéder à des outils comme le résumé instantané de pages Web ou leur traduction en un seul clic.

Samsung met également l’accent sur la sécurité avec des fonctionnalités héritées de sa version mobile, telles que le blocage des traqueurs publicitaires et un tableau de bord de confidentialité.

La version bêta de Samsung Internet pour les PC est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs de Windows 10 et 11. Cela concerne pour le moment les États-Unis et la Corée du Sud. Le support pour d’autres pays se fera plus tard. Mais Samsung ne communique pas encore une date précise. Le groupe ne précise pas non plus quand la version stable sera disponible pour tout le monde.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Routine

ROUTINE : le jeu d’horreur spatial a enfin une date de sortie… 13 ans après son annonce initiale ! (trailer)

30 Oct. 2025 • 19:54
0 Jeux vidéo

Après plus d’une décennie d’un développement particulièrement tumultueux, le jeu d’horreur et de...

USA Chine

La tech exulte : la Chine et les États-Unis font une pause d’un an pour les droits de douane réciproques

30 Oct. 2025 • 18:45
0 Hors-Sujet

Lors d’une rencontre bilatérale à Busan en Corée du Sud, le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 30 octobre

30 Oct. 2025 • 18:27
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Long March 10

La Chine est bien partie pour gagner la course vers la Lune

30 Oct. 2025 • 17:58
0 Science

L’agence spatiale chinoise vient de confirmer son ambition de poser un humain sur la Lune d’ici la fin de la décennie. Cette annonce...

Pornhub

Sites pornos bloqués en France : l’Arcom veut s’attaquer aux VPN

30 Oct. 2025 • 17:32
3 Internet

Malgré la loi française imposant la vérification d’âge sur les sites pornographiques depuis cet été,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’Apple TV HD a 10 ans : le boitier qui a tout changé (jeux, apps, tvOS, etc.)

L’Apple TV HD a 10 ans : le boitier qui a tout changé (jeux, apps, tvOS, etc.)

30 Oct. 2025 • 18:43

image de l'article Démontage iPad Pro M5 : le score pour la réparation progresse

Démontage iPad Pro M5 : le score pour la réparation progresse

30 Oct. 2025 • 18:00

image de l'article iPhone 17, 17 Pro et Air : Apple propose les composants pour la réparation en libre-service

iPhone 17, 17 Pro et Air : Apple propose les composants pour la réparation en libre-service

30 Oct. 2025 • 16:44

image de l'article WhatsApp ajoute le support des passkeys pour la sauvegarde des discussions

WhatsApp ajoute le support des passkeys pour la sauvegarde des discussions

30 Oct. 2025 • 15:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site