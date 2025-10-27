Cancer : une IA prédit le comportement de cellules face à divers traitements

Des chercheurs de Google DeepMind, Google Research et de l’université de Yale sont parvenus à mettre au point un modèle d’intelligence artificielle révolutionnaire baptisé Cell2Sentence-Scale 27B (C2S). Véritable « ChatGPT de la cellule », cette IA générative est capable de comprendre, traduire et prédire le comportement de cellules vivantes face à divers traitements, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de médecine prédictive et personnalisée.
Dans une première expérimentation, C2S a identifié une molécule existante, le silmitasertib, déjà connue pour inhiber la croissance tumorale. L’IA a prédit que ce composé pouvait rendre certaines tumeurs « invisibles » de nouveau détectables par le système immunitaire, permettant ainsi leur destruction. Testée en laboratoire, cette hypothèse s’est révélée juste : le médicament a augmenté de 50 % la visibilité des cellules cancéreuses aux lymphocytes T. « Notre modèle a formulé une hypothèse biologique inédite, validée expérimentalement sur des cellules vivantes », a ainsi déclaré la chercheuse principale de cette étude, Shekoofeh Azizi.
« Mise à l’échelle de l’analyse unicellulaire basée sur les grands modèles de langage (LLM).
Une expansion multidimensionnelle du cadre C2S, illustrant les progrès réalisés en matière de capacité de modèle, de taille de jeu de données, de multimodalité, de prise en charge multi-cellulaire et d’intégration à travers les différentes échelles biologiques — des cellules individuelles jusqu’à une compréhension globale de l’organisme exprimée en langage naturel. »
C2S doit ses performances aux même méthodes d’entrainement que les IA génératives. En analysant les transcriptomes de plus de 50 millions de cellules humaines et animales, C2S a appris à « lire » le langage biologique, au point d’afficher une puissance d’analyse de 27 milliards de paramètres. l’IA peut ainsi simuler des milliers de traitements sur des cellules virtuelles sans expérimentation humaine, ce qui devrait permettre d’accélérer la découverte de nouvelles thérapies ciblées.
Cette approche pourrait donc à terme transformer le développement des médicaments, réduire drastiquement les délais et ouvrir la voie à des traitements anticancéreux plus efficaces et personnalisés. Voilà bien en tout cas un champ d’action dans lequel IA ne sera pas soupçonnée d’atteinte à l’humanité. Le catastrophisme autour de l’IA est particulièrement « tendance » mais il y a des limites à tout.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Dans le cadre de l’abandon final du nom de domaine twitter.com le 10 novembre, X impose une action obligatoire à certains de ses...
Après des mois de rumeurs, EA et Battlefield Studios s’apprêtent à lancer Battlefield REDSEC, le battle royale gratuit de...
Le studio Laika, maître incontesté de l’animation en stop-motion (on lui doit Coraline, Kubo ou bien encore les Boxtrolls), vient de...
Nouveau revers pour Tesla. La firme dirigée par Elon Musk fait une fois de plus l’objet d’une enquête de la part de la National...
Microsoft a officiellement confirmé au New York Times qu’il testait en interne une version gratuite de son service Xbox Cloud Gaming,...
27 Oct. 2025 • 20:37
27 Oct. 2025 • 19:09
27 Oct. 2025 • 18:21
27 Oct. 2025 • 18:09