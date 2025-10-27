Cancer : une IA prédit le comportement de cellules face à divers traitements

Des chercheurs de Google DeepMind, Google Research et de l’université de Yale sont parvenus à mettre au point un modèle d’intelligence artificielle révolutionnaire baptisé Cell2Sentence-Scale 27B (C2S). Véritable « ChatGPT de la cellule », cette IA générative est capable de comprendre, traduire et prédire le comportement de cellules vivantes face à divers traitements, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de médecine prédictive et personnalisée.

Une découverte majeure pour la recherche anticancéreuse

Dans une première expérimentation, C2S a identifié une molécule existante, le silmitasertib, déjà connue pour inhiber la croissance tumorale. L’IA a prédit que ce composé pouvait rendre certaines tumeurs « invisibles » de nouveau détectables par le système immunitaire, permettant ainsi leur destruction. Testée en laboratoire, cette hypothèse s’est révélée juste : le médicament a augmenté de 50 % la visibilité des cellules cancéreuses aux lymphocytes T. « Notre modèle a formulé une hypothèse biologique inédite, validée expérimentalement sur des cellules vivantes », a ainsi déclaré la chercheuse principale de cette étude, Shekoofeh Azizi.

« Mise à l’échelle de l’analyse unicellulaire basée sur les grands modèles de langage (LLM).

Une expansion multidimensionnelle du cadre C2S, illustrant les progrès réalisés en matière de capacité de modèle, de taille de jeu de données, de multimodalité, de prise en charge multi-cellulaire et d’intégration à travers les différentes échelles biologiques — des cellules individuelles jusqu’à une compréhension globale de l’organisme exprimée en langage naturel. »

Un modèle nourri par un corpus colossal

C2S doit ses performances aux même méthodes d’entrainement que les IA génératives. En analysant les transcriptomes de plus de 50 millions de cellules humaines et animales, C2S a appris à « lire » le langage biologique, au point d’afficher une puissance d’analyse de 27 milliards de paramètres. l’IA peut ainsi simuler des milliers de traitements sur des cellules virtuelles sans expérimentation humaine, ce qui devrait permettre d’accélérer la découverte de nouvelles thérapies ciblées.

Cette approche pourrait donc à terme transformer le développement des médicaments, réduire drastiquement les délais et ouvrir la voie à des traitements anticancéreux plus efficaces et personnalisés. Voilà bien en tout cas un champ d’action dans lequel IA ne sera pas soupçonnée d’atteinte à l’humanité. Le catastrophisme autour de l’IA est particulièrement « tendance » mais il y a des limites à tout.