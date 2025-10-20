Risques de l’IA : la grande purge de la FTC

Ce n’est malheureusement pas une surprise : la Federal Trade Commission (FTC) a discrètement supprimé trois articles de blog publiés sous la présidence de Lina Khan,des articles consacrés à l’intelligence artificielle open source et à ses risques pour les consommateurs. Parmi eux figurait les articles « On Open-Weights Foundation Models » (juillet 2024) et « AI and the Risk of Consumer Harm » (janvier 2025), qui alertaient sur « le potentiel de l’IA à causer des préjudices réels », notamment via la surveillance commerciale (publicité ciblée), la fraude ou la discrimination. Ces retraits interviennent alors que la nouvelle direction de la FTC, nommée par Donald Trump, redéfinit brutalement ses priorités réglementaires.

La nouvelle direction de la FTC semble vouloir à tout prix effacer l’héritage de Lina Khan, l’ex-patronne de la FTC qui défendait farouchement une régulation accrue du secteur de la tech américaine

Un virage politique assumé à la FTC

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a remplacé plusieurs commissaires de la FTC et nommé Andrew Ferguson à sa tête (un fidèle du camp Trump). Ce dernier s’attache à alléger les réglementations antitrust et à favoriser la croissance rapide des entreprises technologiques américaines, en particulier dans la course mondiale à l’IA face à la Chine. Le nouveau plan d’action de l’administration privilégie désormais l’innovation et l’open source plutôt que la mise en place de garde-fous éthiques. Pour certains observateurs, cette orientation marque « une rupture radicale avec la philosophie de vigilance prônée par Lina Khan ».

Une politique de transparence en recul ?

La suppression de ces contenus s’inscrit dans un mouvement plus large de retrait de données gouvernementales sous l’ère Trump, touchant aussi bien les secteurs de la santé publique, l’environnement que la justice. Ces « censures » pourraient néanmoins contrevenir à la Federal Records Act, qui impose la conservation des documents officiels, et à l’Open Government Data Act, qui garantit l’accès public aux données fédérales. Alors que la régulation de l’intelligence artificielle devient un enjeu mondial, cette purge gouvernementale semble aller à contre courant des tendances plus « éthiques » du moment, mais après tout, la position de leader technologique des États-Unis dans le domaine de l’IA est, peut-être, à ce prix.