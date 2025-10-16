TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science « E.T téléphone maison » : une nouvelle théorie relance le paradoxe de Fermi
Science

« E.T téléphone maison » : une nouvelle théorie relance le paradoxe de Fermi

16 Oct. 2025 • 12:15
0

Depuis plus de 70 ans, la question posée par Enrico Fermi continue de fasciner les scientifiques : si l’univers regorge potentiellement de civilisations intelligentes, pourquoi alors ne voyons-nous aucune trace de leur existence ? Une nouvelle étude avance une réponse inattendue : et si, tout simplement, ces civilisations étaient en quelque sorte « coincées » au même niveau technologique que la notre ?

Robin Corbet, astrophysicien au Goddard Space Flight Center de la NASA, avance ainsi le principe de « banalité radicale». Selon le scientifique, les civilisations extraterrestres existeraient bien, mais leurs moyens de communication et d’exploration spatiale seraient assez comparables aux nôtres. « C’est comme posséder un iPhone 42 au lieu d’un iPhone 17 : plus avancé, mais pas révolutionnaire », explique Corbet.

ET antennes

Des centaines d’antennes pointent vers le ciel à la recherche de signaux extra-terrestres ; sans succès pour l’instant

Une galaxie beaucoup moins « spectaculaire » que prévu

Cette hypothèse remet en question les scénarios plus extrêmes — comme celui de civilisations hyper-évoluées ou autodestructrices. Corbet suggère plutôt que la plupart atteignent une sorte de plateau technologique, ce qui les empêche de bâtir des mégastructures ou de voyager à travers la galaxie. Résultat : un univers peuplé d’espèces intelligentes, mais isolées et incapables de se détecter entre elles. L’astrophysicien reste toutefois optimiste : les futurs radiotélescopes pourront peut-être capter des « fuites radio » d’une civilisation voisine. Mais il prévient : « Même si nous trouvons une preuve, cela ne changera peut-être pas grand-chose à notre propre niveau de développement. » Voilà qui n’est pas très optimiste.

En somme, l’absence de contact ne signifierait pas que nous sommes seuls — seulement que le cosmos, comme nous, pourrait être bien moins spectaculaire qu’on ne l’imagine. Heureusement qu’il nous reste les films de S.F pour rêver un peu…

SOURCEThe Guardian

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Viper NASA Science

La NASA relance son rover lunaire VIPER avec Blue Origin

Lunar Rover Blue Origin Science

La NASA relance sa mission lunaire VIPER grâce à Blue Origin

NASA Hors-Sujet

NASA : le Jet Propulsion Laboratory frappé par une nouvelle vague de licenciements massifs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Honor caméra robot

Honor a conçu un smartphone avec une caméra « robotisée »

16 Oct. 2025 • 11:05
1 Mobiles / Tablettes

Le constructeur chinois Honor s’apprête à bousculer les codes du smartphone avec un concept pour le moins audacieux : un appareil photo...

Livre

Amazon propose une remise de 5 % sur le prix des livres pour tacler les libraires

16 Oct. 2025 • 9:41
0 Internet

Amazon France a annoncé une nouvelle offensive commerciale sur le marché du livre en France. L’entreprise propose désormais une...

Mango Boutique Logo

Mango piraté : les données de clients français ont été volées

15 Oct. 2025 • 20:46
0 Internet

Mango, l’enseigne de prêt-à-porter pour femme, homme et enfant, annonce avoir fait l’objet d’un piratage par le biais...

Claude Logo

Claude Haiku 4.5 : Anthropic lance un modèle d’IA plus compact

15 Oct. 2025 • 20:12
0 Internet

Anthropic enrichit sa gamme avec Claude Haiku 4.5, la nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle le plus compact. Il promet...

CT Cha b exolune

James-Webb aurait capturé la naissance de lunes autour d’une exoplanète géante

15 Oct. 2025 • 19:23
0 Science

James Webb et ses merveilles. Le fantastique télescope spatial a de nouveau déniché la perle rare dans l’immensité du...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Meta abandonne Messenger sur les plateformes Mac et Windows !

Meta abandonne Messenger sur les plateformes Mac et Windows !

16 Oct. 2025 • 12:26

image de l'article Apple explique pourquoi le MacBook Pro n’a plus de chargeur dans la boîte

Apple explique pourquoi le MacBook Pro n’a plus de chargeur dans la boîte

16 Oct. 2025 • 11:27

image de l'article Interbrand : Apple domine (encore) le classement mondial des marques

Interbrand : Apple domine (encore) le classement mondial des marques

16 Oct. 2025 • 10:30

image de l'article iOS 26 et iMessage : Apple dit comment corriger l’activation avec une eSIM

iOS 26 et iMessage : Apple dit comment corriger l’activation avec une eSIM

16 Oct. 2025 • 10:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site