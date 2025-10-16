Depuis plus de 70 ans, la question posée par Enrico Fermi continue de fasciner les scientifiques : si l’univers regorge potentiellement de civilisations intelligentes, pourquoi alors ne voyons-nous aucune trace de leur existence ? Une nouvelle étude avance une réponse inattendue : et si, tout simplement, ces civilisations étaient en quelque sorte « coincées » au même niveau technologique que la notre ?
Robin Corbet, astrophysicien au Goddard Space Flight Center de la NASA, avance ainsi le principe de « banalité radicale». Selon le scientifique, les civilisations extraterrestres existeraient bien, mais leurs moyens de communication et d’exploration spatiale seraient assez comparables aux nôtres. « C’est comme posséder un iPhone 42 au lieu d’un iPhone 17 : plus avancé, mais pas révolutionnaire », explique Corbet.
Des centaines d’antennes pointent vers le ciel à la recherche de signaux extra-terrestres ; sans succès pour l’instant
Cette hypothèse remet en question les scénarios plus extrêmes — comme celui de civilisations hyper-évoluées ou autodestructrices. Corbet suggère plutôt que la plupart atteignent une sorte de plateau technologique, ce qui les empêche de bâtir des mégastructures ou de voyager à travers la galaxie. Résultat : un univers peuplé d’espèces intelligentes, mais isolées et incapables de se détecter entre elles. L’astrophysicien reste toutefois optimiste : les futurs radiotélescopes pourront peut-être capter des « fuites radio » d’une civilisation voisine. Mais il prévient : « Même si nous trouvons une preuve, cela ne changera peut-être pas grand-chose à notre propre niveau de développement. » Voilà qui n’est pas très optimiste.
En somme, l’absence de contact ne signifierait pas que nous sommes seuls — seulement que le cosmos, comme nous, pourrait être bien moins spectaculaire qu’on ne l’imagine. Heureusement qu’il nous reste les films de S.F pour rêver un peu…
SOURCEThe Guardian
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le constructeur chinois Honor s’apprête à bousculer les codes du smartphone avec un concept pour le moins audacieux : un appareil photo...
Amazon France a annoncé une nouvelle offensive commerciale sur le marché du livre en France. L’entreprise propose désormais une...
Mango, l’enseigne de prêt-à-porter pour femme, homme et enfant, annonce avoir fait l’objet d’un piratage par le biais...
Anthropic enrichit sa gamme avec Claude Haiku 4.5, la nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle le plus compact. Il promet...
James Webb et ses merveilles. Le fantastique télescope spatial a de nouveau déniché la perle rare dans l’immensité du...
16 Oct. 2025 • 12:26
16 Oct. 2025 • 11:27
16 Oct. 2025 • 10:30
16 Oct. 2025 • 10:02