Depuis plus de 70 ans, la question posée par Enrico Fermi continue de fasciner les scientifiques : si l’univers regorge potentiellement de civilisations intelligentes, pourquoi alors ne voyons-nous aucune trace de leur existence ? Une nouvelle étude avance une réponse inattendue : et si, tout simplement, ces civilisations étaient en quelque sorte « coincées » au même niveau technologique que la notre ?

Robin Corbet, astrophysicien au Goddard Space Flight Center de la NASA, avance ainsi le principe de « banalité radicale». Selon le scientifique, les civilisations extraterrestres existeraient bien, mais leurs moyens de communication et d’exploration spatiale seraient assez comparables aux nôtres. « C’est comme posséder un iPhone 42 au lieu d’un iPhone 17 : plus avancé, mais pas révolutionnaire », explique Corbet.

Des centaines d’antennes pointent vers le ciel à la recherche de signaux extra-terrestres ; sans succès pour l’instant

Une galaxie beaucoup moins « spectaculaire » que prévu

Cette hypothèse remet en question les scénarios plus extrêmes — comme celui de civilisations hyper-évoluées ou autodestructrices. Corbet suggère plutôt que la plupart atteignent une sorte de plateau technologique, ce qui les empêche de bâtir des mégastructures ou de voyager à travers la galaxie. Résultat : un univers peuplé d’espèces intelligentes, mais isolées et incapables de se détecter entre elles. L’astrophysicien reste toutefois optimiste : les futurs radiotélescopes pourront peut-être capter des « fuites radio » d’une civilisation voisine. Mais il prévient : « Même si nous trouvons une preuve, cela ne changera peut-être pas grand-chose à notre propre niveau de développement. » Voilà qui n’est pas très optimiste.

En somme, l’absence de contact ne signifierait pas que nous sommes seuls — seulement que le cosmos, comme nous, pourrait être bien moins spectaculaire qu’on ne l’imagine. Heureusement qu’il nous reste les films de S.F pour rêver un peu…