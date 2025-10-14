TENDANCES
KultureGeek Internet YouTube déploie la nouvelle interface de son lecteur vidéo
Internet

YouTube déploie la nouvelle interface de son lecteur vidéo

14 Oct. 2025 • 22:30
0

YouTube annonce déployer une refonte majeure de son lecteur vidéo sur Android, iOS, le Web et les téléviseurs. L’objectif est de proposer une expérience plus épurée et immersive en masquant moins de contenu à l’écran. Cette mise à jour s’accompagne de plusieurs autres nouveautés visant à rendre l’interaction plus intuitive.

YouTube Nouvelle Interface Lecteur Video 2025

Un lecteur vidéo épuré pour une meilleure immersion

La principale modification concerne l’interface du lecteur vidéo de YouTube qui a été réorganisée pour être moins intrusive. Sur les téléviseurs, les détails de la vidéo (titre, etc) sont désormais déplacés dans le coin supérieur gauche. Tous les autres contrôles sont placés sous la barre de progression : l’icône de la chaîne et les boutons de description et d’abonnement à gauche, tandis que les options J’aime, Je n’aime pas, Commentaires et Enregistrer sont regroupées dans une pastille centrale.

Sur mobile, en mode paysage, les changements sont moins drastiques. La plupart des commandes sont désormais condensées dans une pastille située sur la gauche de l’écran, libérant ainsi davantage d’espace pour la vidéo elle-même.

YouTube Nouvelle Interface Lecteur Video Mobile 2025

Des interactions plus visuelles et expressives

YouTube propose également de nouvelles icônes pour les actions courantes. Le bouton J’aime bénéficie d’une touche de fantaisie : sur certaines vidéos, le fait de l’activer déclenchera une animation personnalisée. Par exemple, une note de musique animée apparaîtra pour un clip musical ou un visuel lié au sport pour du contenu sportif.

L’expérience d’enregistrement des vidéos a également été modernisée. L’ajout d’une vidéo à la liste « À regarder plus tard » ou à une playlist est désormais plus fluide et visuel. Enfin, la fonction de double-appui pour avancer ou reculer dans une vidéo a été revue pour être plus moderne et moins gênante.

Une navigation et une organisation améliorées

L’organisation des commentaires a été repensée avec la mise en place de fils de discussion. Ce système structuré pour les réponses devrait offrir une expérience de lecture plus claire et ciblée au sein du panneau des commentaires.

Sur mobile, la navigation entre les différents onglets de l’application est maintenant plus fluide, grâce à un design de mouvement amélioré.

YouTube fait savoir que l’ensemble des mises à jour, dont la nouvelle interface, est en cours de déploiement dans le monde, et ce à partir de cette semaine.

