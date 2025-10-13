Wi-Fi 8 : un premier test confirme la stabilité au débit maximal

TP-Link annonce un premier succès autour du Wi-Fi 8 (802.11bn). Le constructeur a testé un prototype compatible Wi‑Fi 8 et y voit un « jalon critique » pour la suite. Parallèlement, l’IEEE prévoit une ratification du standard d’ici 2028, tandis que des appareils grand public pourraient arriver avant cette échéance.

Un premier test encourageant

TP‑Link indique avoir validé deux briques essentielles : la partie beacon et les transferts de données. Cette démonstration de faisabilité s’inscrit dans une collaboration industrielle et pose les bases de futurs produits.

Selon l’IEEE, la finalisation de la norme reste attendue à l’horizon 2028. Toutefois, TP‑Link anticipe une disponibilité commerciale en amont, ce qui placerait des équipements Wi‑Fi 8 sur le marché avant la ratification officielle.

Ce que change avec le Wi‑Fi 8 : stabilité de connexion plutôt que débit amélioré

D’après Qualcomm, le Wi‑Fi 8 change les priorités : le réseau sans fil se concentre sur la continuité et la robustesse de connexion plutôt que sur la simple course aux débits.

Comme le Wi‑Fi 7, la norme exploite les bandes 2,4, 5 et 6 GHz avec une largeur de canal maximale théorique de 320 MHz et un débit de pointe de 23 Gb/s. L’enjeu n’est pas d’augmenter ces plafonds, mais d’améliorer la performance perçue et la fiabilité au quotidien.

L’objectif est clair : mieux tenir en faible signal, résister aux pics de charge et gérer davantage d’appareils en parallèle. À la clé, moins de latence quand on s’éloigne de la box Internet ou qu’on se déplace entre différentes pièces.

Ces améliorations doivent se traduire par une expérience plus stable en jeu et en streaming, et par des visioconférences sans blocages, sans coupures ni voix de robot. C’est conçu pour rapprocher le Wi‑Fi de la fiabilité et de la réactivité d’une infrastructure filaire. »

TP‑Link s’appuie sur un prototype issu d’un partenariat. L’entreprise s’attend à proposer des appareils avant l’achèvement formel de la norme, ce qui accélèrerait l’adoption dès que le Wi‑Fi 8 sera finalisé.