TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Wi-Fi 8 : un premier test confirme la stabilité au débit maximal
Internet

Wi-Fi 8 : un premier test confirme la stabilité au débit maximal

13 Oct. 2025 • 20:17
0

TP-Link annonce un premier succès autour du Wi-Fi 8 (802.11bn). Le constructeur a testé un prototype compatible Wi‑Fi 8 et y voit un « jalon critique » pour la suite. Parallèlement, l’IEEE prévoit une ratification du standard d’ici 2028, tandis que des appareils grand public pourraient arriver avant cette échéance.

WiFi Logo

Un premier test encourageant

TP‑Link indique avoir validé deux briques essentielles : la partie beacon et les transferts de données. Cette démonstration de faisabilité s’inscrit dans une collaboration industrielle et pose les bases de futurs produits.

Selon l’IEEE, la finalisation de la norme reste attendue à l’horizon 2028. Toutefois, TP‑Link anticipe une disponibilité commerciale en amont, ce qui placerait des équipements Wi‑Fi 8 sur le marché avant la ratification officielle.

Ce que change avec le Wi‑Fi 8 : stabilité de connexion plutôt que débit amélioré

D’après Qualcomm, le Wi‑Fi 8 change les priorités : le réseau sans fil se concentre sur la continuité et la robustesse de connexion plutôt que sur la simple course aux débits.

Comme le Wi‑Fi 7, la norme exploite les bandes 2,4, 5 et 6 GHz avec une largeur de canal maximale théorique de 320 MHz et un débit de pointe de 23 Gb/s. L’enjeu n’est pas d’augmenter ces plafonds, mais d’améliorer la performance perçue et la fiabilité au quotidien.

L’objectif est clair : mieux tenir en faible signal, résister aux pics de charge et gérer davantage d’appareils en parallèle. À la clé, moins de latence quand on s’éloigne de la box Internet ou qu’on se déplace entre différentes pièces.

Ces améliorations doivent se traduire par une expérience plus stable en jeu et en streaming, et par des visioconférences sans blocages, sans coupures ni voix de robot. C’est conçu pour rapprocher le Wi‑Fi de la fiabilité et de la réactivité d’une infrastructure filaire. »

TP‑Link s’appuie sur un prototype issu d’un partenariat. L’entreprise s’attend à proposer des appareils avant l’achèvement formel de la norme, ce qui accélèrerait l’adoption dès que le Wi‑Fi 8 sera finalisé.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Chatbot love

IA : la Californie adopte une loi pour encadrer les chatbots compagnons, et c’est une première

13 Oct. 2025 • 18:36
0 Hors-Sujet

Le très populaire gouverneur de Californie, Gavin Newsom, bien connu jusqu’ici pour ses nombreuses piques à l’administration...

Alien Ripley

Alien : Sigourney Weaver (Ripley) évoque son possible retour dans la franchise

13 Oct. 2025 • 18:18
0 Geekeries

Difficile de dire s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle, surtout après le crash critique d’Alien Earth....

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5

La PlayStation 6 et la nouvelle Xbox sortiraient en 2027

13 Oct. 2025 • 18:02
0 Jeux vidéo

La prochaine génération de consoles prend déjà forme dans les coulisses et deux fuites distinctes pointent vers une même...

OpenAI Logo

OpenAI s’associe à Broadcom pour les puces IA, après Nvidia et AMD

13 Oct. 2025 • 15:56
0 Hors-Sujet

OpenAI et Broadcom officialisent leur collaboration pour développer une infrastructure d’intelligence artificielle sur mesure. Ce partenariat...

Projet Pegasus

Un producteur hollywoodien rachète NSO, la société israélienne à l’origine du spyware Pegasus

13 Oct. 2025 • 15:15
0 Hors-Sujet

Le groupe NSO, tristement célèbre pour avoir développé le logiciel espion Pegasus – logiciel utilisé pour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.1 bêta 3 : la liste des nouveautés

iOS 26.1 bêta 3 : la liste des nouveautés

13 Oct. 2025 • 22:04

image de l'article iOS 26.1 bêta 3 prépare des intégrations IA alternatives à ChatGPT

iOS 26.1 bêta 3 prépare des intégrations IA alternatives à ChatGPT

13 Oct. 2025 • 20:38

image de l'article Une révision d’iOS 26.0.1 semble en approche

Une révision d’iOS 26.0.1 semble en approche

13 Oct. 2025 • 19:48

image de l'article Bêta 3 pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

Bêta 3 pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

13 Oct. 2025 • 19:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site