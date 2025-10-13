Mission Saga : l’Europe mise sur la cryptographie quantique spatiale pour renforcer sa cybersécurité

Thales Alenia Space et l’Agence spatiale européenne (ESA) viennent de signer un contrat historique pour concevoir la mission SAGA — acronyme de « Secure And cryptoGrAphic » —, une mission dont l’objectif est d’établir le premier service gouvernemental européen de distribution quantique de clés (QKD) via satellite. Ce projet intègre le programme EuroQCI, conçu pour garantir une infrastructure de communications face aux menaces émergentes post-quantique.

Objectifs et architecture du système quantique spatial

La mission SAGA vise à démontrer la faisabilité d’un réseau QKD spatial à usage gouvernemental. Cette dernière s’appuie sur un modèle end-to-end combinant un segment spatial (satellite en orbite basse), un segment au sol avec plusieurs noeuds d’accès répartis en Europe, et un segment de contrôle pour piloter les flux cryptographiques. L’enjeu est d’offrir une connectivité sécurisée où toute tentative d’interception détruirait immédiatement les clés quantiques transmises. SAGA sera ainsi le fer de lance de la souveraineté numérique européenne.

Le contrat de phase B2, d’un montant d’environ 50 millions d’euros, va permettre de concrétiser les prototypes, tester les technologies critiques et définir l’architecture complète durant les deux prochaines années. Au-delà de la sécurité, l’objectif est de positionner l’Europe en tête de la course mondiale dans les communications quantiques, tout en se garantissant une forte indépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. Comme le souligne Laurent Jaffart, directeur de la connectivité à l’ESA : « Avec SAGA, nous voulons renforcer la souveraineté digitale, la cybersécurité et la compétitivité industrielle de l’Europe. »

En combinant la puissance des technologies optiques et quantiques, SAGA représente un jalon décisif pour l’avenir des communications sécurisées en Europe. Si le projet parvient à ses objectifs, il posera les fondations d’un réseau quantique continental capable de protéger les données sensibles de demain.