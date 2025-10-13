TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Mission Saga : l’Europe mise sur la cryptographie quantique spatiale pour renforcer sa cybersécurité
Science

Mission Saga : l’Europe mise sur la cryptographie quantique spatiale pour renforcer sa cybersécurité

13 Oct. 2025 • 12:40
2

Thales Alenia Space et l’Agence spatiale européenne (ESA) viennent de signer un contrat historique pour concevoir la mission SAGA — acronyme de « Secure And cryptoGrAphic » —, une mission dont l’objectif est d’établir le premier service gouvernemental européen de distribution quantique de clés (QKD) via satellite. Ce projet intègre le programme EuroQCI, conçu pour garantir une infrastructure de communications face aux menaces émergentes post-quantique.

Ordinateur quantique

Objectifs et architecture du système quantique spatial

La mission SAGA vise à démontrer la faisabilité d’un réseau QKD spatial à usage gouvernemental. Cette dernière s’appuie sur un modèle end-to-end combinant un segment spatial (satellite en orbite basse), un segment au sol avec plusieurs noeuds d’accès répartis en Europe, et un segment de contrôle pour piloter les flux cryptographiques. L’enjeu est d’offrir une connectivité sécurisée où toute tentative d’interception détruirait immédiatement les clés quantiques transmises. SAGA sera ainsi le fer de lance de la souveraineté numérique européenne.

Le contrat de phase B2, d’un montant d’environ 50 millions d’euros, va permettre de concrétiser les prototypes, tester les technologies critiques et définir l’architecture complète durant les deux prochaines années. Au-delà de la sécurité, l’objectif est de positionner l’Europe en tête de la course mondiale dans les communications quantiques, tout en se garantissant une forte indépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. Comme le souligne Laurent Jaffart, directeur de la connectivité à l’ESA : « Avec SAGA, nous voulons renforcer la souveraineté digitale, la cybersécurité et la compétitivité industrielle de l’Europe. »

En combinant la puissance des technologies optiques et quantiques, SAGA représente un jalon décisif pour l’avenir des communications sécurisées en Europe. Si le projet parvient à ses objectifs, il posera les fondations d’un réseau quantique continental capable de protéger les données sensibles de demain.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ramses ESA JAXA Science

Ramses : le Japon s’invite dans la mission d’étude de l’astéroïde Apophis

2 commentaires pour cet article :

  • Toto(via l'app )
    13 Oct. 2025 • 12:43
    L’Europe n’est pas capable de protéger ses frontières physiques qu’elle veut faire du quantique. Je me marre
  • Frileux(via l'app )
    13 Oct. 2025 • 13:14
    Et bien on l’attendait et il n’a pas mis longtemps à arriver ! On parle bien du Troll de bas de plafond Remplaçons Europe par USA ou Chine ou même les îles Samoa et on aurait eu punaise on est vraiment à la ramasse en Europe on fait que des lois empêchant l’innovation.Pour revenir au sujet et bien c’est une très bonne nouvelle. Je me demande juste ce qu’advienne les contenus qui sont partagés et dont la clé est intercepté ok le message est détruit mais pour le récepteur légitime aussi je suppose. L’envoyeur est informé et il peut retenter l’envoi. Le quantique de toutes façons c’est l’avenir donc autant s’y mettre sans tarder et en France on a quelques pépites dans le domaine, certes pas avec les moyens d’un géant de la tech mais on avance

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Logo

OpenAI s’associe à Broadcom pour les puces IA, après Nvidia et AMD

13 Oct. 2025 • 15:56
0 Hors-Sujet

OpenAI et Broadcom officialisent leur collaboration pour développer une infrastructure d’intelligence artificielle sur mesure. Ce partenariat...

Projet Pegasus

Un producteur hollywoodien rachète NSO, la société israélienne à l’origine du spyware Pegasus

13 Oct. 2025 • 15:15
0 Hors-Sujet

Le groupe NSO, tristement célèbre pour avoir développé le logiciel espion Pegasus – logiciel utilisé pour...

Livebox 5

Livebox : Orange double le débit pour certains abonnés

13 Oct. 2025 • 14:10
0 Matériel

Orange a décidé de faire un geste en doublant le débit Internet pour certains abonnés Livebox. Ce n’est pas...

Avatar fighting game

Avatar Legends : la célèbre franchise se décline en jeu de combat (trailer)

13 Oct. 2025 • 11:15
0 Jeux vidéo

C’est l’un des grosses révélations du Comic Con de New York :  le studio Gameplay Group International a levé le...

Mario Nintendo

Nintendo piraté ? Des hackers affirment avoir volé des données

13 Oct. 2025 • 9:51
0 Jeux vidéo

Le groupe de hackers Crimson Collective affirme avoir infiltré les serveurs de Nintendo, au point d’avoir volé des données...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met fin aux programmes de réparation des iPhone 12 et AirPods Pro

Apple met fin aux programmes de réparation des iPhone 12 et AirPods Pro

13 Oct. 2025 • 16:40

image de l'article Après le problème d’eSIM, Apple va vendre l’iPhone Air en Chine cette semaine

Après le problème d’eSIM, Apple va vendre l’iPhone Air en Chine cette semaine

13 Oct. 2025 • 15:34

image de l'article Apple TV+ s’offre le thriller d’action “Five Secrets”

Apple TV+ s’offre le thriller d’action “Five Secrets”

13 Oct. 2025 • 14:50

image de l'article Brevet : Apple imagine un système de biométrie sans contact pour détecter les signes vitaux

Brevet : Apple imagine un système de biométrie sans contact pour détecter les signes vitaux

13 Oct. 2025 • 13:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site