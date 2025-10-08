TENDANCES
Xbox Game Pass : la hausse de prix de 50 % est reportée pour certains
Jeux vidéo

Xbox Game Pass : la hausse de prix de 50 % est reportée pour certains

8 Oct. 2025 • 22:40
0

Microsoft a décidé de reporter le la hausse de prix de 50 % du Xbox Game Pass Ultimate pour une partie des joueurs. Cette mesure, qui concerne plusieurs pays, est conditionnée au maintien d’un abonnement à renouvellement automatique.

Xbox Game Pass

Un report pour la hausse de prix du Xbox Game Pass

La hausse de prix de 50 % pour le Xbox Game Pass Ultimate ne s’appliquera donc pas immédiatement à tout le monde. Dans un e-mail envoyé à certains utilisateurs, Microsoft clarifie la situation : « À ce stade, ces augmentations ne concerneront que les nouveaux achats et n’affecteront pas votre abonnement actuel pour le marché dans lequel vous résidez, tant que vous bénéficiez d’un abonnement à renouvellement automatique ».

Concrètement, seuls les nouveaux abonnements dans les pays concernés verront leur tarif augmenter pour l’instant. La société prévient cependant : « Si vous choisissez d’annuler votre abonnement et de le reprendre ensuite, le nouveau tarif en vigueur vous sera appliqué ». Cette mesure vise à empêcher les utilisateurs de contourner la future augmentation tout en profitant du report.

Les pays concernés sont l’Allemagne, la Corée du Sud, l’Inde, l’Irlande et la Pologne. Ce traitement différencié semble être lié aux législations en vigueur dans certains marchés.

La décision de suspendre la hausse pour les clients existants est probablement une manière pour l’entreprise de se conformer aux régulations locales concernant les modifications de prix des abonnements.

L’impact est notable, comme en Irlande (et le reste de l’Europe) où les abonnés actuels continueront de payer 17,99 € par mois au lieu du nouveau tarif de 26,99 €.

Un report, mais pas une annulation

Il est important de noter qu’il s’agit d’un report et non d’une annulation de la hausse. Microsoft précise dans sa communication que les abonnés de ces marchés seront informés au moins 60 jours à l’avance des changements de prix. L’augmentation est donc repoussée d’au moins deux mois pour eux.

Ce calendrier contraste avec celui des autres pays, comme la France, où la hausse de prix est effective depuis le 1er octobre pour les nouveaux membres. Pour les abonnés actuels, le nouveau tarif s’appliquera lors de leur prochain cycle de facturation.

À noter qu’il y a en ce moment une offre pour avoir 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate à 38,99 € sur Amazon.

