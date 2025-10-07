RetiPhenoAge : ce scanner oculaire renforcé par l’IA peut prédire la démence des années à l’avance

Voilà qui démontre (une fois de plus) tout le potentiel « bienfaisant » de l’IA : une équipe internationale de chercheurs a récemment mis au point RetiPhenoAge, un biomarqueur numérique combinant imagerie rétinienne haute résolution et intelligence artificielle. En exploitant le fait que la rétine et le cerveau partagent une origine embryologique, le système analyse les structures rétiniennes afin d’estimer l’“âge biologique” oculaire. L’algorithme repère ainsi des signaux subtils qui pourraient annoncer un futur déclin cognitif avant même l’apparition des premiers symptômes cliniques. Pour le professeur Ching-Yu Cheng, l’un des auteurs de cette recherche, ce procédé non invasif pourrait « aider les médecins à identifier les personnes à risque de déclin cognitif avant l’apparition des symptômes ». Une révolution !

Des validations robustes sur deux cohortes majeures

RetiPhenoAge a été testé en deux phases, d’abord sur une cohorte de plus de 500 individus à Singapour, puis à partir des données de 33 000 personnes enregistrées dans l’UK Biobank. Les résultats montrent que ceux dont l’âge rétinien estimé dépassait l’âge chronologique présentaient un risque augmenté de 40 % de développer un trouble cognitif dans les cinq années suivantes. Mieux encore, le modèle a démontré sa capacité à anticiper la démence jusqu’à 12 ans avant les premiers signes cliniques ! Ces performances prometteuses (pour ne pas dire plus) suggèrent qu’un vieillissement rétinien prématuré pourrait être un indicateur particulièrement fiable de futurs troubles cérébraux.

Alors que la démence touche chaque année des millions de nouveaux patients au niveau mondial, l’intégration de RetiPhenoAge dans les bilans de santé de routine pourrait donc à terme révolutionner la prévention des maladies neurodégénératives. Cet outil serait en sus peu coûteux à produire et donc possiblement accessible (tout dépend bien sûr des systèmes de santé), de quoi peut-être poser les bases d’un dépistage préventif universel.