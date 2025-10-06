TENDANCES
KultureGeek Science Arc : un véhicule orbital pour livrer n’importe où sur Terre en moins d’une heure
Arc : un véhicule orbital pour livrer n’importe où sur Terre en moins d’une heure

6 Oct. 2025 • 16:57
La startup américaine Inversion Space a levé le voile sur Arc, un vaisseau réutilisable combinant capsule cargo et architecture de planeur spatial. avec des dimensions d’environ 1,2 m de large pour 2,4 m de haut, Arc est conçu pour transporter jusqu’à 225 kg de fret depuis l’orbite jusqu’au sol avec précision et rapidité. Mieux encore, chaque unité positionné en orbite terrestre basse pourra rester active plusieurs années avant d’être déclenchée pour une rentrée atmosphérique autonome contrôlée par parachute !. L’objectif à terme est de proposer un service de livraison spatiale capable de déposer des cargaisons critiques en moins d’une heure, et ce même en zones isolées ou dépourvues d’infrastructures.

Arc Cargo

Applications militaires, tests hypersoniques et expansion prévue

Le design d’Arc lui permettra également d’être utilisé comme banc d’essai pour les technologies hypersoniques, en simulant des trajectoires à Mach 20 et plus. Inversion cible d’abord les marchés de la défense, notamment pour des livraisons rapides sur des zones à accès limité ou dangereuses. La société envisage en outre de déployer une constellation entière d’Arcs d’ici 2028 afin d’assurer une couverture globale.

A noter que le projet s’appuie sur les résultats de la mission de démonstration Ray lancée en début d’année, mission qui a validé certains systèmes orbitaux mais n’avait pas pu effectuer sa rentrée en raison d’un dysfonctionnement du système de désorbitage. Visiblement, ce semi-échec n’a pas limité les ambitions de la startup..

 

SOURCEGizmodo

