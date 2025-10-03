TENDANCES
L’Indonésie suspend la licence d’exploitation de TikTok

3 Oct. 2025 • 17:30
Le gouvernement indonésien a annoncé la suspension temporaire de la licence d’exploitation de TikTok, l’accusant de ne pas avoir communiqué l’ensemble des données requises lors des récentes manifestations nationales. Entre le 25 et le 30 août, des protestations massives avaient éclaté dans plusieurs villes, mobilisant la population contre des primes jugées excessives accordées aux élus et des actes de brutalité policière. Durant cette période, TikTok avait alors suspendu ses diffusions en direct en invoquant une démarche de « maintien d’un espace sûr et civilisé ». Malgré tout, la plateforme n’aurait remis aux autorités qu’une portion des informations demandées — trafic, monétisation, et données de streaming — ce qui a été considéré comme une violation des obligations légales du réseau social.TikTok Logo

Un bras de fer réglementaire entre Jakarta et ByteDance

TikTok, propriété du chinois ByteDance, a répliqué en affirmant respecter les législations locales et ses politiques internes… tout en cherchant un accord avec le ministère indonésien du numérique. Le ministère des communications, de son côté, rappelle que toute plateforme inscrite comme fournisseur de service électronique doit fournir les données demandées sous peine de sanctions, dont la suspension ou le blocage total de service.

TikTok compte plus de 100 millions d’utilisateurs en Indonésie, ce qui en fait l’un des marchés les plus importants de l’application. La suspension de la licence ravive les débats autour de la liberté d’expression, de la surveillance numérique et des systèmes contrôle étatique, d’autant plus dans un pays où les libertés individuelles semblent régulièrement menacées. C’est peu dire que ce type de contexte particulièrement explosif pose un défi à TikTok et aux géants de la tech en général : face à certains régulateurs nationaux, à quel point est-il légitime de céder au contrôle sans compromettre l’indépendance algorithmique, l’image de la société, voire même parfois certains droits humains fondamentaux ?

