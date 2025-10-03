L’Indonésie suspend la licence d’exploitation de TikTok

Un bras de fer réglementaire entre Jakarta et ByteDance

TikTok, propriété du chinois ByteDance, a répliqué en affirmant respecter les législations locales et ses politiques internes… tout en cherchant un accord avec le ministère indonésien du numérique. Le ministère des communications, de son côté, rappelle que toute plateforme inscrite comme fournisseur de service électronique doit fournir les données demandées sous peine de sanctions, dont la suspension ou le blocage total de service.

TikTok compte plus de 100 millions d’utilisateurs en Indonésie, ce qui en fait l’un des marchés les plus importants de l’application. La suspension de la licence ravive les débats autour de la liberté d’expression, de la surveillance numérique et des systèmes contrôle étatique, d’autant plus dans un pays où les libertés individuelles semblent régulièrement menacées. C’est peu dire que ce type de contexte particulièrement explosif pose un défi à TikTok et aux géants de la tech en général : face à certains régulateurs nationaux, à quel point est-il légitime de céder au contrôle sans compromettre l’indépendance algorithmique, l’image de la société, voire même parfois certains droits humains fondamentaux ?