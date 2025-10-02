CHIEF1300 : la centrifugeuse chinoise qui repousse les limites de la gravité

La Chine dans ses (grandes) œuvres technologiques : l' »Empire du Milieu » vient en effet de dévoiler son énorme accélérateur gravitationnel, CHIEF1300, résultat du projet CHIEF (Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility). Situé à Hangzhou, ce dispositif est capable de générer une accélération équivalente à 300 fois la gravité terrestre tout en supportant une charge de 20 tonnes ! Conçu par l’Université de Zhejiang, CHIEF1300 est l’un des trois modules prévus pour la station au complet, mais les deux centrifugeuses suivantes pourraient atteindre jusqu’à 1 500 G à terme !

Vers des simulations extrêmes et des applications multidisciplinaires

CHIEF1300 est aussi un « accélérateur « de recherche : le dispositif permet en effet de reproduire en laboratoire des phénomènes qui nécessiteraient des décennies à se dérouler naturellement. Un modèle de structure soumis à 100 G peut ainsi simuler le comportement d’un bâtiment à 100 mètres, ou condenser un siècle de progression chimique en quelques jours à peine. Parmi les tests déjà réalisés, on compte la simulation de tremblements de terre pour renforcer les fondations de barrages, des modélisations de tsunamis afin d’optimiser le placement des parcs éoliens en mer, ou bien encore des études sur les conditions extrêmes abyssales dans l’exploitation du méthane hydrates.

Technologie, design et ambitions internationales

L’installation du CHIEF1300 repose sur une architecture souterraine de 230 m², avec un bras rotatif de 6,4 mètres de rayon. Pour limiter les effets de torsion dus à la friction et à la chaleur, la salle est équipée d’un système de vide partiel et de parois refroidissantes. Le directeur de ce projet pharaonique, Chen Yunmin, décrit la mission comme un « compresseur espace-temps » et les équipes entendent collaborer avec les meilleurs laboratoires mondiaux pour accélérer les découvertes et favoriser les innovations majeures à l’échelle mondiale. « Dans un champ d’hypergravité, on peut simuler des catastrophes hydrogéologiques, des évolutions géologiques et des environnements extrêmes en modèles à l’échelle en quelques jours », déclare Yunmin.

CHIEF1300 semble donc marquer une avancée technologique majeure dans l’étude contrôlée de conditions extrêmes. Plus qu’un simple exploit ingénierie, ce projet pose les jalons d’un laboratoire global où la gravité, normalement immuable, devient un paramètre manipulable à merci au service de la recherche et de la protection planétaire.