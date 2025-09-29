Donald Trump demande la tête de Lisa Monaco, une haut cadre de Microsoft ex-responsable de la cybersécurité US

Pas un jour sans une sortie pétaradante (et souvent consternante) de Donald Trump. Vendredi 26 septembre, le président américain a publié sur Truth Social un message exigeant que Microsoft mette fin aux fonctions de Lisa Monaco, actuelle présidente des affaires mondiales du groupe. Selon Trump, son rôle lui donne accès à des informations jugées « hautement sensibles », une situation qu’il qualifie évidemment « d’inacceptable ».

Un parcours marqué par la sécurité nationale

Pourquoi « inacceptable » me direz vous ? Parce que tout simplement, avant de rejoindre Microsoft en mai dernier, Lisa Monaco avait occupé des postes clés auprès de Barack Obama et Joe Biden, notamment comme vice-procureure générale. Cette dernière supervisait alors la stratégie cybersécurité du gouvernement américain. Cette trajectoire somme toute classique alimente pourtant les critiques de Trump et de ses alliés – lesquels ne semblent plus supporter que des démocrates puissent accéder à des postes clefs -, qui pointent un possible conflit d’intérêts.

Des réactions politiques et idéologiques

Sans surprise, le camp MAGA s’est réjoui de cette demande de limogeage : l’activiste d’extrême droite Laura Loomer a ainsi salué la sortie du président, accusant une nouvelle fois Microsoft et son dirigeant Satya Nadella de comportements « indignes ». Cette dernière a même appelé à l’annulation des contrats gouvernementaux de l’entreprise ! De son côté, Microsoft s’est refusé à tout commentaire.

On notera que depuis son retour au pouvoir, Donald Trump multiplie les attaques ciblées contre certains dirigeants de la tech (démocrates bien sûr), mêlant critiques idéologiques et enjeux de sécurité nationale, avec pour toile de fond la dépendance stratégique des États-Unis aux géants technologiques.