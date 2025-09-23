[#BonPlan] Les promos High-Tech du 23 septembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
- Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.88″ XIAOMI Redmi A5 – 3Go/64Go, Dual SIM, 4G, 5200mAh à 59,99€ au lieu de 67,82€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Écran gaming incurvé 27 » – AOC CQ27G2U,, QHD, HDMI, DisplayPort, FreeSync, temps de réponse de 1 ms, 144 Hz, 2560×1440 à 139€ au lieu de 175,07€ sur @Amazon
- Machine expresso broyeur à café grains Krups EA810870 – Noire ou Rouge, 1450W, 15 bars, Buse à vapeur à 199,99€ au lieu de 279,99€ sur @Carrefour (Via 50€ sur la carte de fidélité)
- Multicuiseur intelligent Moulinex Cookeo YY5655FB – Blanc, 1600W, 6L, 80 recettes à 119,99€ au lieu de 249,99€ sur @Carrefour (Via 30€ sur la Carte de Fidélité)
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
- Airfryer Moulinex Cookeo Extra Crisp EZ150800 (Via 10€ sur la Carte de Fidélité) à 39,99€ au lieu de 89,99€ sur @Carrefour
- HOT! Jeu de construction LEGO Icons – 10367 – Le Seigneur des Anneaux : Book Nook du Balrog à 77,59€ au lieu de 96,99€ sur @Carrefour
- Aspirateur traineau sans sac Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 à 234€ au lieu de 289€ sur @Rakuten (Vendeur Carrefour) avec le code
- Precommande Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 47€ sur @E.Leclerc
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
- Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 52,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Google Fitbit Charge 6 à 99,83€ au lieu de 119€ sur @Amazon.de – livrable en France
- HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 269,99€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
- HOT! Airpods max Lighning à 399€ sur @Darty
- Casque sans fil Nothing Headphone (1) – Blanc à 249€ au lieu de 299€ sur @Amazon
- Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
- [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Liseuse Kobo Clara Colour à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
- Tablette 11″ Honor Pad X8a – FHD 90Hz, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 128 Go, 8300mAh (Entrepôt Fr) à 83,09€ sur @AliExpress avec le code
- Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – 12+256 Go processeur Snapdragon 8 Elit, 3,4K 144 Hz à 385,30€ sur @AliExpress avec le code
- HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon
- Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code
- Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code
- Console Rétro Portable 4,96″ Trimui Smart Pro – IPS, Linux Ouvert, sans jeux à 45,39€ sur @AliExpress avec le code
- Console Sony Playstation 5 Édition Standard, avec 1 Manette sans fil DualSense PS5 à 499,99€ au lieu de 535,59€ sur @Amazon
- Console PlayStation 5 Modèle Slim avec NBA 2K26 PS5 (Code In The Box) & 2ème Manette DualSense Sterling Silver à 569,99€ sur @Cdiscount
- Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 414,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code
- Le Retour De Detective Pikachu sur Nintendo Switch 1|2 (Version import) à 14,13€ sur @AliExpress avec le code
- Resident Evil 2 Remake sur PS5 à 19,20€ sur @Amazon
- Disney Epic Mickey: Rebrushed sur Nintendo Switch & PS5 à 21,23€ au lieu de 34,25€ sur @Amazon
- Prince of Persia: The Lost Crown sur PS5/Xbox Series/Switch (via avantage sur la carte fidélité) à 16,90€ au lieu de 23,90€ sur @E.Leclerc
- Gran Turismo 7 sur PS5 à 37,99€ au lieu de 59,20€ sur @Amazon
- (Précommande) Silent Hill f Day One Edition sur PS5 à 59,99€ au lieu de 70,88€ sur @Amazon
- Jeu Astro Bot Rescue Mission sur PS4 VR à 9,99€ au lieu de 23,87€ sur @Amazon
- Prince of Persia: The Lost Crown sur Nintendo Switch 1 et 2, PS5, Xbox Series et PS4 à 19,99€ sur @Fnac
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,57€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- [Précommande] Ghost of Yotei sur PS5 à 61,99€ sur @Auchan
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 54,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Star Wars Outlaws sur PS5 à 26,99€ au lieu de 42,30€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Tomb Raider I-II-III Remastered sur Nintendo Switch à 22,45€ au lieu de 23,74€ sur @Amazon
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
- Serveur de stockage NAS Terramaster F4-212 4 Baies NAS Quad Core CPU 2GB DDR4 RAM (sans disque dur, Vendeur tiers) à 247,49€ au lieu de 329,99€ sur @Amazon
- HOT! SSD interne SATA 2.5″ PNY CS900 – 2 To à 86,22€ au lieu de 122,55€ sur @Amazon.es – livrable en France
- SSD interne 2.5″ VERBATIM Vi550 S3 – 1To à 43,26€ au lieu de 48,62€ sur @Amazon.de – livrable en France
- SSD interne 2.5″ Crucial BX500 – 1 To (Entrepôt FR) à 50,69€ sur @AliExpress avec le code
- SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
- SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 195,99€ sur @Amazon
- SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
- HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
- TV 77″ LG OLED77C4 – OLED Evo, 4K UHD, 144Hz, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ, FreeSync Premium / G-Sync, VRR & ALLM, Smart TV (Via 100€ reprise) à 1686,78€ au lieu de 2099€ sur @LG
- HOT! Vidéoprojecteur Formovie Theater Premium – UST 4K Triple Laser, Google TV/Netflix à 2390€ au lieu de 2990€ sur @Son-vidéo
- Paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 34F Noyer à 1849€ au lieu de 2490€ sur @Son-vidéo
- HOT! TV 77″ Sony XR-77A95L – 4K, QD-OLED, HDR10 à 3749€ au lieu de 4800€ sur @Son-vidéo
- HOT! Paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 34F Noyer à 1849€ au lieu de 2490€ sur @Son-vidéo
- Caisson de basses Elipson Prestige Facet SUB8 – Noir à 279€ au lieu de 599€ sur @Darty
- TV 55″ Panasonic 55Z80AEZ – OLED à 729€ sur @Son-vidéo
- Enceinte connectée Sonos Era 100 – Wi-Fi et Bluetooth, AirPlay 2, Noire ou Blanche à 166€ au lieu de 229€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code
- HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 359€ au lieu de 445€ sur @Amazon
- Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
- TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
- HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video
- Switch Ethernet D-Link DGS-108GL – Gigabit, 8 ports 10/100/1000 Mbps, Boitier métal Noir à 15,90€ au lieu de 27,68€ sur @Amazon
- HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 411,89€ sur @Cdiscount
- Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 359,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
- Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
- HOT! Aspirateur robot Xiaomi Vacuum T12 – noir (Entrepôt FR) à 77,11€ sur @AliExpress avec le code
- HOT! Aspirateur balai SAMSUNG Jet65 Pet VS15A60BGR5 à 171€ au lieu de 236,13€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code
- AirFryer Moulinex Multicook & Fry – Multicuiseur, 12 programmes, Cuisson sur 2 niveaux, Capacité 6L, Gris Hippo à 99,99€ au lieu de 177,53€ sur @Amazon
- Lave-linge hublot HAIER I-PRO serie 5 – 9 kg, HW90-B14959S8U1 (Retrait Magasin gratuit) à 399,99€ au lieu de 659,99€ sur @Darty
- Aspirateur traîneau DYSON Cinetic Big Ball Multifloor 2 – Sans sac à 249€ au lieu de 332,73€ sur @Carrefour
- Laveur de sol Dyson Wash G1 à 331,67€ au lieu de 499€ sur @Dyson avec le code
- Machine à Glaces et Glaces à l’italienne 13-en-1 Ninja Swirl by Crea Mi NC701EU (Vendeur Boulanger – 24€ cagnotté) à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Rakuten avec le code
- Friteuse sans huile Ninja Double Stack XL SL400EU – 9,5 L, 2470W, 2 paniers (+3,58€ en RP) – Vendeur Boulanger à 179€ au lieu de 209€ sur @Rakuten avec le code
- Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
- HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger