TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 septembre
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 septembre

15 Sep. 2025 • 18:00
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 52,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
  • Bracelet connecté Google Fitbit Charge 6 à 99,83€ au lieu de 119€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Écouteurs sans Fil CMF by Nothing Buds 2 – ANC Hybride de 48 DB, autonomie 55H, 6 micros HD et Audio Spatial, résistance à l’Eau IP55 à 36,95€ au lieu de 48,24€ sur @Amazon
  • Ecouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 FE Noir à 99,99€ au lieu de 149,99€ sur @Boulanger avec le code BUDS30
  • Drone DJI Mini 4K – Caméra 4K, Capteur 12MP, FOV 83°, Stabilisation 3 axes, Portée 15.7 km, Autonomie 31 min à 221,06€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • Caméra Tapo 2K (3MP) – Modèle C210, WiFi, Vision Nocturne 360°, détection de personne & suivi de mouvement, compatible Alexa à 17,99€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 269,99€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
  • Casque sans fil BOSE QC45 QuietComfort – Réduction du bruit, Autonomie 25h, Bluetooth 5.0 à 134€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • HOT! Airpods max Lighning à 399€ sur @Darty
  • Casque sans fil Nothing Headphone (1) – Blanc à 249€ au lieu de 299€ sur @Amazon
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Chargeur adaptateur secteur GaN – USB C rapide 200W 6 ports charge rapide à 18,69€ sur @AliExpress
  • Câble USB-C – USB-C Inui – 100w, PD, 5A, 2m à 6,99€ au lieu de 9,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon
  • Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50
  • Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

 

  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Pro MZ-V9P2TOBW – M.2, 2280, PCle 4.0×4 (Vendeur Boulanger) à 139,99€ au lieu de 159,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 192,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
  • HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
  • SSD interne M2 NVMe MSI Spatium 460 – 1 To à 59,99€ sur @Grosbill
  • HOT! SSD M2 NVMe MSI Spatium M470 (TLC DRAM GEN4) – 1 To à 69,99€ sur @Grosbill

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Switch Ethernet D-Link DGS-108GL – Gigabit, 8 ports 10/100/1000 Mbps, Boitier métal Noir à 15,90€ au lieu de 27,68€ sur @Amazon
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 364,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D – 4.7 / 5.2 GHz (Entrepôt France) à 395,99€ sur @AliExpress avec le code FRCD40
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 septembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 septembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 septembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 septembre

Désolé, les commentaires sont fermés.

Les derniers articles

Google Logo Icone Application

Google (Alphabet) atteint 3 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant Apple, Nvidia et Microsoft

15 Sep. 2025 • 19:05
0 Hors-Sujet

Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars...

Windows 11 Logo PC Portable

Windows 11 va ajouter un test de débit Internet dans la barre des tâches

15 Sep. 2025 • 18:54
0 Actu OS

Microsoft prépare plusieurs nouveautés pour Windows 11 et les dernières builds révèlent déjà des...

Spotify Logo

Spotify : les utilisateurs gratuits peuvent maintenant jouer une musique spécifique

15 Sep. 2025 • 17:52
0 Internet

Après avoir proposé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés payants, Spotify permet aux utilisateurs de jouer une...

TikTok Logo

TikTok : les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord

15 Sep. 2025 • 16:39
0 Internet

Les tensions autour de TikTok entre la Chine et les États-Unis pourraient bientôt s’apaiser. Après deux jours intenses de...

Orange Logo

Orange lance un forfait 5G gratuit pour essayer son réseau

15 Sep. 2025 • 15:44
4 Mobiles / Tablettes

Orange propose une nouvelle offre intéressante qui permet d’avoir un forfait mobile 5G gratuit. L’opérateur permet ainsi de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 18.7 est disponible avec iOS 16.7.12, iOS 15.8.5, macOS 15.7 et macOS 14.8

iOS 18.7 est disponible avec iOS 16.7.12, iOS 15.8.5, macOS 15.7 et macOS 14.8

15 Sep. 2025 • 19:31

image de l'article HomePod : la mise à jour 26 est disponible avec ces nouveautés

HomePod : la mise à jour 26 est disponible avec ces nouveautés

15 Sep. 2025 • 19:18

image de l'article visionOS 26 est disponible pour Apple Vision Pro : voici les nouveautés

visionOS 26 est disponible pour Apple Vision Pro : voici les nouveautés

15 Sep. 2025 • 19:11

image de l'article tvOS 26 est disponible sur Apple TV : les nouveautés à retenir

tvOS 26 est disponible sur Apple TV : les nouveautés à retenir

15 Sep. 2025 • 19:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site