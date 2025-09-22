TENDANCES
YangWang U9 Extreme : l'hypercar électrique de BYD atteint la vitesse record de 496 km/h
Matériel et Accessoires

YangWang U9 Extreme : l’hypercar électrique de BYD atteint la vitesse record de 496 km/h

22 Sep. 2025 • 11:45
Le constructeur chinois BYD vient de marquer l’histoire de l’automobile avec son YangWang U9 Extreme, un hypercar 100 % électrique capable d’atteindre une vitesse de pointe vertigineuse de 496,22 km/h. Présentée lors d’une session de tests en Allemagne, cette performance place la U9 devant la Bugatti Chiron Super Sport 300+, qui avait établi un record de 490,48 km/h en 2019. Bien que l’exploit repose sur une seule tentative en ligne droite (comme celui de Bugatti à l’époque), ce nouveau record démontre les capacités extrêmes de cette super-car électrique équipée de quatre moteurs cumulant près de 3 000 chevaux. Le véhicule repose également sur une plateforme de 1 200 volts (une première mondiale), qui optimise à la fois la puissance, le rendement énergétique et la réduction du poids.

Une série ultra-exclusive

La YangWang U9 Extreme ne sera produite qu’à 30 exemplaires, de quoi renforcer son statut d’objet de collection réservé à une élite. Si le prix n’a pas encore été communiqué, les performances hors normes de l’engin et sa rareté la placent d’ores et déjà parmi les véhicules les plus convoités au monde. Avec ce record, BYD confirme son ambition de rivaliser avec les plus grands noms de l’automobile de luxe et prouve que l’avenir de la vitesse se joue désormais, aussi, dans l’électrique.

