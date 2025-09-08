Une étude montre que dans l’espace, les cellules souches humaines vieillissent bien plus vite que sur Terre

Une nouvelle étude menée par l’Institut Sanford Stem Cell Institute de l’Université de Californie à San Diego révèle que les cellules souches humaines vieillissent à un rythme accéléré dans l’espace. Publiés dans Cell Stem Cell, ces résultats s’appuient sur l’acheminement de cellules hématopoïétiques (HSPC) à la Station spatiale internationale pendant 32 à 45 jours, via quatre missions SpaceX, équipées de nanobioréacteurs couplés à l’intelligence artificielle pour un suivi en temps réel. Comparées à un groupe témoin resté sur Terre, ces cellules ont montré une diminution de leur capacité autorégénérative, une hausse des dommages à l’ADN et un raccourcissement des télomères, autant de signes probants d’un vieillissement accéléré.

L’étude met également en lumière des signes d’inflammation mitochondriale et une instabilité génomique, induisant des mutations liées à des maladies comme la leucémie — effets qui, bien que partiellement réversibles en environnement sain, soulignent les contraintes extrêmes imposées au corps humain en microgravité. « L’espace est le test de résistance ultime pour le corps humain », déclare à ce sujet Catriona Jamieson, directrice du Sanford Stem Cell Institute.

Ces observations constituent un signal d’alarme pour la médecine spatiale, alors que les missions de longue durée ou le tourisme spatial deviendront peut-être un jour la norme. Les autorités scientifiques envisagent désormais de développer des contre-mesures pharmacologiques ou génétiques, voire des technologies de détection précoce du vieillissement des cellules souches, afin de préserver la longévité des astronautes. Ces avancées pourraient également ouvrir de nouvelles perspectives en matière de modélisation des maladies liées à l’âge ou au cancer sur Terre, tout en optimisant les protocoles de soins et de prévention.

