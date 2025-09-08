TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Une étude montre que dans l’espace, les cellules souches humaines vieillissent bien plus vite que sur Terre
Science

Une étude montre que dans l’espace, les cellules souches humaines vieillissent bien plus vite que sur Terre

8 Sep. 2025 • 16:40
1

Une nouvelle étude menée par l’Institut Sanford Stem Cell Institute de l’Université de Californie à San Diego révèle que les cellules souches humaines vieillissent à un rythme accéléré dans l’espace. Publiés dans Cell Stem Cell, ces résultats s’appuient sur l’acheminement de cellules hématopoïétiques (HSPC) à la Station spatiale internationale pendant 32 à 45 jours, via quatre missions SpaceX, équipées de nanobioréacteurs couplés à l’intelligence artificielle pour un suivi en temps réel. Comparées à un groupe témoin resté sur Terre, ces cellules ont montré une diminution de leur capacité autorégénérative, une hausse des dommages à l’ADN et un raccourcissement des télomères, autant de signes probants d’un vieillissement accéléré.

Cellule Souche 1 1

L’étude met également en lumière des signes d’inflammation mitochondriale et une instabilité génomique, induisant des mutations liées à des maladies comme la leucémie — effets qui, bien que partiellement réversibles en environnement sain, soulignent les contraintes extrêmes imposées au corps humain en microgravité. « L’espace est le test de résistance ultime pour le corps humain », déclare à ce sujet Catriona Jamieson, directrice du Sanford Stem Cell Institute.

Ces observations constituent un signal d’alarme pour la médecine spatiale, alors que les missions de longue durée ou le tourisme spatial deviendront peut-être un jour la norme. Les autorités scientifiques envisagent désormais de développer des contre-mesures pharmacologiques ou génétiques, voire des technologies de détection précoce du vieillissement des cellules souches, afin de préserver la longévité des astronautes. Ces avancées pourraient également ouvrir de nouvelles perspectives en matière de modélisation des maladies liées à l’âge ou au cancer sur Terre, tout en optimisant les protocoles de soins et de prévention.
.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

  • Xero(via l'app )
    8 Sep. 2025 • 17:28
    En attendant, les avancées scientifiques, permettant de contrecarrer ce vieillissement précoce, je suggère que Elon Musk aille dans l’espace le plus rapidement, et le plus longuement possible.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 septembre

8 Sep. 2025 • 17:40
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Starlink satellite

SpaceX lâche 17 milliards de dollars pour l’achat de fréquences destinées à l’internet mobile par satellite (via Starlink)

8 Sep. 2025 • 17:33
0 Internet

SpaceX a conclu un accord majeur avec EchoStar pour acquérir la bande de fréquence 50 MHz de spectre sans fil ainsi que des licences de...

Perplexity Pro Gratuit PayPal

🔥 Perplexity Pro est gratuit pendant 1 an grâce à PayPal

8 Sep. 2025 • 15:47
0 Promos

Une offre sympathique est disponible en ce moment : Perplexity Pro est disponible gratuitement pendant un an. La seule condition pour en profiter est...

cable sous-marin

Microsoft rétablit ses services cloud après une coupure de câbles sous-marins

8 Sep. 2025 • 15:15
1 Internet

La connectivité internet a été fortement perturbée dans plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient – dont...

Premiere Rush

Adobe annonce la fin définitive de Premiere Rush, son outil de montage vidéo

8 Sep. 2025 • 12:45
0 Logiciels

Adobe met un terme à l’aventure Premiere Rush, son application de montage vidéo pensée pour le grand public et les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le capteur photo de Samsung serait pour l’iPhone 19 et non l’iPhone 18

Le capteur photo de Samsung serait pour l’iPhone 19 et non l’iPhone 18

8 Sep. 2025 • 16:39

image de l'article Apple Plans : la Corée du Sud demande encore un sursis pour les données cartographiques de haute précision

Apple Plans : la Corée du Sud demande encore un sursis pour les données cartographiques de haute précision

8 Sep. 2025 • 15:56

image de l'article The Studio et Severance raflent la mise lors de la première soirée des Creative Arts Emmy Awards

The Studio et Severance raflent la mise lors de la première soirée des Creative Arts Emmy Awards

8 Sep. 2025 • 14:50

image de l'article Les AirPods de 2026 avec caméras seraient une déclinaison des AirPods Pro 3

Les AirPods de 2026 avec caméras seraient une déclinaison des AirPods Pro 3

8 Sep. 2025 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site