YouTube s’attaque au partage de compte pour l’abonnement Premium

YouTube intensifie le contrôle de son abonnement Premium à 29,99 €/mois qui permet à jusqu’à cinq membres d’une famille d’avoir plusieurs avantages, dont l’absence de publicités sur les vidéos et l’accès au service de streaming musical YouTube Music.

YouTube Premium veut pas plus de partage de compte

Depuis au moins 2023, YouTube exige que tous les membres d’un abonnement Premium Famille résident dans le même foyer que le propriétaire de l’abonnement. Bien que cette règle existe depuis longtemps, son application restait jusque-là souple.

Selon Android Police, YouTube a commencé à signaler les comptes ne respectant pas cette condition. Un utilisateur a reçu un e-mail intitulé « Votre abonnement YouTube Premium Famille sera suspendu », précisant : « Votre abonnement YouTube Premium Famille exige que tous les membres vivent dans le même foyer que le propriétaire. Il semble que vous ne résidiez pas au même endroit et votre abonnement sera suspendu dans 14 jours ».

YouTube effectue un contrôle électronique tous les 30 jours pour vérifier que les membres partagent la même adresse résidentielle que le propriétaire du compte. Auparavant, un échec à ce contrôle n’entraînait pas de sanctions notables. Désormais, les utilisateurs signalés perdront les avantages Premium, comme le visionnage sans publicités, tout en restant dans le groupe familial. Ils pourront regarder YouTube avec des pubs et auront la possibilité de contacter Google via un formulaire pour confirmer leur éligibilité et maintenir l’accès.

Une pratique qui rappelle la concurrence

Cette mesure ne semble pas encore généralisée. Des signalements isolés circulent sur Reddit depuis quelques mois, mais un cas concret, partagé par un utilisateur, mentionne une annulation de l’abonnement après l’avertissement de 14 jours.

Cette politique plus stricte pourrait refléter la volonté de YouTube de mieux réguler le partage des abonnements, tout en testant de nouvelles formules comme l’offre à deux personnes. Cette envie d’arrêter le partage de compte est déjà une pratique en place chez Netflix, Disney+, HBO Max et d’autres plateformes en ligne.