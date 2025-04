Comme Netflix et Disney+, Max vient facturer le partage de compte

Le service de streaming Max suit les pas de Netflix et Disney+ en faisant facturer le partage de compte. C’est déjà une réalité aux États-Unis et cela arrivera probablement plus tard dans les autres pays, dont la France.

Toute personne qui a un abonnement à Max peut maintenant inviter un ami ou un membre de la famille à utiliser son compte (avec le même identifiant et le même mot de passe), mais il faut désormais payer un supplément. Le prix est de 7,99$/mois pour la personne supplémentaire. Ce tarif est le même à chaque fois, qu’importe l’abonnement du propriétaire du compte.

Pour faire une comparaison, Netflix demande 5,99€/mois (en plus de l’abonnement) pour tout abonné supplémentaire. Chez Disney+, le coût est de 4,99€/mois.

En l’état, les abonnés français de Max semblent pouvoir continuer à partager un compte avec une autre personne sans avoir un problème particulier. Mais comme dit précédemment, il faut s’attendre à ce que ce système change à l’avenir, au point de devenir comme celui aux États-Unis.

Max met également en place une fonction de transfert de profil, censée permettre aux utilisateurs supplémentaires de transférer plus facilement l’historique de leurs visionnages, leurs recommandations et leurs paramètres vers un nouveau compte. Pour l’instant, l’ajout de membres supplémentaires de Max n’est disponible que pour les personnes qui s’abonnent directement au service et non pour les abonnés qui ont une offre combinant d’autres services. Ce type d’offres combinées est uniquement disponible aux États-Unis.