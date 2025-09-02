TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

Le Pixel 10a devrait se contenter du processeur Tensor G4

2 Sep. 2025 • 12:40
0

De nouvelles fuites viennent semer le doute concernant la stratégie de Google pour sa prochaine gamme de smartphones « abordable ». Si l’on en croit en effet des informations partagées par Mystic Leaks sur Telegram, le Pixel 10a ne serait pas équipé de la nouvelle puce Tensor G5 des modèles Pixel 10, mais du Tensor G4 déjà utilisé sur la précédente gamme Pixel 9. Cette décision marquerait une rupture avec la « tradition » inaugurée depuis le Pixel 6a, où la déclinaison « A » reprenait le même processeur que la gamme principale, quitte à proposer une version de la puce légèrement bridée. De précédentes rumeurs évoquaient déjà un arbitrage en faveur du G4, principalement pour des raisons de coût de production.

Puce Google Tensor

Le Pixel 10a, identifié en interne sous le nom de code “stallion”, disposerait en outre d’un écran pouvant atteindre 2 000 nits de luminosité et de 128 Go de stockage en UFS 3.1. En revanche, ce modèle ne proposerait pas de téléobjectif, et disposerait d’un bloc photo très similaire à celui du précédent modèle. Si ces caractéristiques se confirment, le Pixel 10a aurait donc droit à une mise à jour très modeste… au risque de décevoir tous ceux qui attendent un milieu de gamme plus ambitieux.

