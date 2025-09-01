Google Pixel 10 : des problèmes avec la charge sans fil et la vitesse

Les premiers exemplaires des Pixel 10 de Google arrivent chez les utilisateurs, mais certains rencontrent déjà des soucis avec la charge sans fil. Des signalements sur Reddit et d’autres forums indiquent que des chargeurs existants ne fonctionnent pas correctement avec ces nouveaux appareils.

Des interruptions de charge frustrantes

De nombreux propriétaires rapportent que leur Pixel 10 commence à charger normalement, mais s’arrête après quelques secondes ou minutes. Ce problème d’intermittence oblige les utilisateurs à repositionner constamment leur téléphone. Par exemple, des utilisateurs expliquent que cela se produit avec des chargeurs Qi plus anciens ou intégrés à des voitures, comme dans une Mazda CX-5. Certains notent que le téléphone vibre brièvement, affiche un indicateur vert, puis passe au rouge et se déconnecte. Ces cas ne se produisent pas toujours, mais ils affectent l’expérience quotidienne, surtout en déplacement.

Un autre dysfonctionnement courant concerne la lenteur de la charge. Plusieurs chargeurs ne dépassent pas 5 W, loin des 15 W attendus avec la norme Qi2 adoptée par le Pixel 10. Des tests avec un chargeur MagSafe (non Qi2) et le Pixel Stand de 2e génération confirment ce ralentissement. Cela semble récurrent avec les anciens modèles Qi, y compris ceux certifiés, comme des stands Anker ou des packs batterie.

Un utilisateur mentionne que son Pixel 10 Pro XL perd même de la batterie en conduisant, malgré le chargeur de voiture et Android Auto actif. Ces vitesses réduites préservent la santé de la batterie à long terme, mais frustrent ceux qui comptent sur une recharge rapide.

La norme Qi2 en cause avec des incompatibilités

Ces problèmes découlent probablement de l’adoption de la norme Qi2 par Google, qui passe du profil de puissance étendu (EPP) au profil de puissance magnétique (MPP). Les deux supportent jusqu’à 15 W, mais le MPP exige des aimants pour un alignement précis, ce que les anciens chargeurs ne gèrent pas toujours bien.

Pour le Pixel Stand, Google a intégré sa méthode de charge rapide semi-propriétaire dans Qi2, rendant l’ancien protocole obsolète. La base de données du Wireless Power Consortium ne mentionne aucune limitation pour les chargeurs sans Qi2, mais les retours utilisateurs pointent vers des incompatibilités matérielles. Google n’a pas encore commenté officiellement, mais des mises à jour logicielles pourraient atténuer certains cas.