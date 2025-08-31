Mortal Kombat 2 : le film est reporté à 2026

Les fans de la franchise cinématographique Mortal Kombat devront patienter davantage pour découvrir la suite. Selon Deadline, Mortal Kombat 2, réalisé par Simon McQuoid avec Karl Urban en tête d’affiche, voit sa sortie repoussée à 2026, alors que le film aurait dû sortir cet automne.

Un report à 2026 pour maximiser l’impact

Initialement prévu pour le 22 octobre 2025, Mortal Kombat 2 arrivera finalement dans les salles le 13 mai 2026. Warner Bros et New Line Cinema, confiants dans le potentiel du film, misent sur une sortie peu avant l’été pour capitaliser sur l’enthousiasme généré par la bande-annonce sortie le mois dernier. Ce choix reflète leur conviction que le film attirera un public plus large en période de vacances.

New Line Cinema présente cette suite comme « le dernier chapitre à haut risque de la franchise de jeux vidéo à succès, dans toute sa gloire brutale ». L’histoire met en scène les champions emblématiques, désormais rejoints par Johnny Cage, incarné par Karl Urban. Ces héros s’affrontent dans un combat sans merci, sanglant, pour contrer la menace du règne sombre de Shao Kahn qui met en péril l’existence même de l’Earthrealm et de ses défenseurs.

Karl Urban partage l’affiche avec Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle et Lewis Tan, entre autres. Ce casting promet d’apporter une énergie nouvelle à cette adaptation, tout en restant fidèle à l’esprit brutal du jeu vidéo.