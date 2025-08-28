Windows 11 pourra bientôt transférer une tâche d’une app Android vers le PC

Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité dans Windows 11 qui permet de transférer une tâche sur une application pour l’avoir sur son PC. Cette option, déployée pour l’instant auprès des testeurs Windows Insiders sur les canaux Dev et Bêta, se limite pour l’instant à l’application Spotify.

Une reprise pour la lecture musicale

Pour tester cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent lier leur téléphone Android à leur PC via l’application « Mobile connecté ». Une fois les deux connectés, il suffit d’ouvrir une chanson dans l’application mobile de Spotify. Windows 11 affiche alors une notification « Reprendre depuis votre téléphone » accompagnée de l’icône Spotify et d’une invitation à « Continuer sur ce PC ». En cliquant dessus, le PC lance l’application de Spotify (ou propose son installation si elle n’est pas présente) et reprend la lecture au même endroit.

Microsoft a présenté cette fonctionnalité pour la première fois lors d’une démo à la conférence Build 2025, bien que la vidéo ait été supprimée par la suite. Cela ressemble à Handoff sur macOS, qui permet de transférer une activité d’un iPhone, iPad ou Apple Watch vers un Mac. Ici, l’accent est mis sur une transition rapide entre un smartphone Android et un PC sous Windows 11, en s’appuyant sur une connexion Bluetooth et un compte Spotify.

Microsoft n’a pas détaillé ses plans pour étendre cette fonctionnalité, mais elle pourrait s’avérer pratique pour d’autres usages. Par exemple, elle pourrait permettre de poursuivre la lecture d’un article ou la rédaction d’un e-mail commencé sur le téléphone directement sur l’ordinateur. Pour l’instant, la disponibilité se concentre sur Spotify, mais l’entreprise invite les développeurs à intégrer cette reprise croisée dans leurs applications Android et Windows. Cela devrait enrichir l’expérience pour les utilisateurs qui alternent souvent entre mobile et PC, en éliminant les interruptions manuelles.

Un déploiement limité aux testeurs

En l’état, cette fonctionnalité est accessible uniquement aux membres du programme Windows Insider dans les canaux Dev et Bêta, avec un déploiement progressif. Elle nécessite une mise à jour récente de Windows 11 et l’application « Lien avec Windows » sur le téléphone Android. Bien qu’interéressante, elle reste en phase de test, et Microsoft n’a pas indiqué de date pour une sortie générale. Et pour ce qui se pose la question, l’iPhone n’est pas pris en charge ici, cela se limite aux smartphones Android.