Samsung annoncera ses Galaxy S25 FE et Galaxy Tab S11 le 4 septembre

Samsung annonce la tenue d’une nouvelle conférence Galaxy pour le 4 septembre. Ce sera l’occasion de découvrir le Galaxy S25 FE et les tablettes Galaxy Tab S11.

Nouveaux produits Galaxy le 4 septembre

« Une nouvelle passerelle vers les dernières expériences Galaxy AI est sur le point de s’ouvrir. Rejoignez-nous le 4 septembre pour découvrir une expérience mobile plus homogène sur une gamme plus large d’appareils, des tablettes IA haut de gamme au dernier né de la famille Galaxy S25 », indique Samsung dans son invitation.

Le fabricant reste très vague, mais les fuites permettent déjà de se faire une idée des produits qui seront dévoilés lors du prochain Galaxy Unpacked. Ce rendez-vous sera uniquement en ligne et aura lieu le 4 septembre à 11h30. En comparaison, le précédent Galaxy Unpacked a eu lieu le mois dernier et s’était déroulé à New York. Ce fut notamment l’occasion de découvrir les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

Si l’on se base sur les rumeurs et autres fuites, le Galaxy S25 FE aura le processeur Exynos 2400, là où le Galaxy S25 embarque le Snapdragon 8 Elite. Mais pour le reste, plusieurs composants seraient identiques. En réalité, le nouveau modèle aurait une batterie plus intéressante (4 900 mAh vs 4 700 mAh).

Pour leur part, les Galaxy Tab S11 ne seraient pas particulièrement différentes de la génération de l’année dernière. Samsung va remettre au goût du jour le modèle de 11 pouces, tout en mettant de côté la variante intermédiaire 12,4 pouces.

À noter que Samsung doit aussi lancer la Galaxy Tab S10 Lite, une tablette moins chère que les Galaxy Tab S11.